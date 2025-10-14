Advertisement
बीजापुर में बड़ी साजिश नाकाम, कर्रेगुट्टा पहाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद, बड़ी वारदात की तैयारी में थे माओवादी

Bijapur News: बीजापुर में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है. KGH फुटहिल्स पहाड़ी से माओवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री का ज़ख़ीरा बरामद किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:23 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है. उसूर थाना क्षेत्र के ताड़पाला इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों (कोबरा और सीआरपीएफ) को बड़ी कामयाबी मिली है. कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर माओवादियों के एक ठिकाने से हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया. बरामद सामग्री में 51 जिंदा बीजीएल, 100 बंडल तार, लोहे की चादरें और पाइप शामिल हैं. माओवादियों द्वारा लगाए गए पांच प्रेशर आईईडी भी मिले जिन्हें बीडीएस टीम ने मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया. सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस बरामदगी ने एक बड़े माओवादी हमले को नाकाम कर दिया है.

दरअसल,  बीजापुर के नक्सल प्रभावित उसूर थाना क्षेत्र के ताड़पाला इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया, जहां माओवादियों के हथियारों का एक ज़खीरा बरामद किया गया. यह अभियान कोबरा 206 और सीआरपीएफ की तीन बटालियनों (229, 153 और 196) की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. 13 अक्टूबर को ताड़पाला बेस कैंप से रवाना हुई इस टीम ने केजीएच तलहटी के पहाड़ी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया. दोपहर करीब 3 बजे टीम को जंगल में एक माओवादी ठिकाना मिला. इस ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और बीजीएल निर्माण सामग्री बरामद की गई.

बरामद सामग्री में 51 ज़िंदा बीजीएल, 100 बंडल एचटी एल्युमीनियम तार, 50 स्टील पाइप, 20 लोहे की शीट, 40 लोहे की प्लेटें और भारी मात्रा में बिजली के तार शामिल हैं. इसके अलावा माओवादियों द्वारा लगाए गए पांच प्रेशर आईईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बीडीएस टीम ने मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

