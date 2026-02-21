Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3118120
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबीजापुर

माओवादियों का प्लान फेल! बीजापुर में CRPF ने दर्जनों IED बरामद, विस्फोटक सामान भी जब्त

Bijapur News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. सर्चिंग के दौरान 16 बीयर बोतल आईईडी और 5 किग्रा का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijapur Naxal News
Bijapur Naxal News

Bijapur Naxal News: बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सघन नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. थाना फरसेगढ़ क्षेत्र में सर्चिंग और डिमाइनिंग कार्रवाई के दौरान 16 बीयर बोतल आईईडी और 5 किलोग्राम का एक प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया, जिन्हें मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार, CRPF की 214वीं वाहिनी के कैंप कांडलापरती-2 द्वारा ग्राम नीलमड़गु की ओर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बी/214 वाहिनी और बीडीडी (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल) टीम ने डिमाइनिंग कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए 16 नग बीयर बोतल आईईडी तथा 1 नग 5 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया.

बड़ी साजिश हो गई नाकाम 
सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीडीडी टीम ने सभी आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर सुरक्षित रूप से नष्ट किया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, समय रहते इन विस्फोटकों की बरामदगी से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश विफल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्चिंग अभियान लगातार जारी
आगे की सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखी गई सामग्री भी बरामद की गई. बरामद सामान में रस्सी, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टीमीटर, आयरन सोल्डरिंग रॉड, वायर कटर, एम-सील, पेंसिल बैटरी (1.5V AAA), डीसी मोटर, माओवादी वर्दी, मैगजीन पाउच, दवाइयां, माओवादी साहित्य और पाम्पलेट शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में माओवादियों के विरुद्ध सघन गश्त और सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.

रिपोर्टः पवन दुर्गम, बीजापुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bijapur news

Trending news

bijapur news
बीजापुर में CRPF ने दर्जनों IED बरामद, विस्फोटक सामान भी जब्त
Raisen News
अनजान लोगों को घर में न दें प्रवेश! वित्त विभाग के अधिकारी की पत्नी के साथ वारदात
chhatarpur news
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने जिंदा मां-बहन को बताया मृत, पूरा गांव हैरान
gwalior news
ग्वालियर वाले ध्यान दें! अगले एक महीने इस रूट पर जाने से बचें, देखें डायवर्जन मार्ग
Indore News Hindi
हनीमून के बहाने शिलांग ले जाकर पति को पहाड़ से ढकेला, खौफनाक साजिश का ऐसे हुआ खुलासा
mp sir news
एमपी में SIR की प्रक्रिया पूरी, अंतिम मतदाता सूची जारी, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
Naxal
सरेंडर के बाद कैसी है एक नक्सली की लाइफ? चैलेंज, पत्नी, राजनीति हर मुद्दे पर की बात
mp government scheme
कमाल की है ये योजना! एमपी के इन छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी मोटी रकम
Korba News
ट्रांसफार्मर फिर कचरा और फिर कार..., आगजनी से मची तबाही; धू-धू कर जल उठी गाड़ी
BJP Yuva Morcha
इंदौर में भिड़े भाजयुमो-कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर-टमाटर...