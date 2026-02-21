माओवादियों का प्लान फेल! बीजापुर में CRPF ने दर्जनों IED बरामद, विस्फोटक सामान भी जब्त

Bijapur Naxal News: बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सघन नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. थाना फरसेगढ़ क्षेत्र में सर्चिंग और डिमाइनिंग कार्रवाई के दौरान 16 बीयर बोतल आईईडी और 5 किलोग्राम का एक प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया, जिन्हें मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार, CRPF की 214वीं वाहिनी के कैंप कांडलापरती-2 द्वारा ग्राम नीलमड़गु की ओर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बी/214 वाहिनी और बीडीडी (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल) टीम ने डिमाइनिंग कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए 16 नग बीयर बोतल आईईडी तथा 1 नग 5 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया.

बड़ी साजिश हो गई नाकाम

सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीडीडी टीम ने सभी आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर सुरक्षित रूप से नष्ट किया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, समय रहते इन विस्फोटकों की बरामदगी से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश विफल हो गई.

सर्चिंग अभियान लगातार जारी

आगे की सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखी गई सामग्री भी बरामद की गई. बरामद सामान में रस्सी, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टीमीटर, आयरन सोल्डरिंग रॉड, वायर कटर, एम-सील, पेंसिल बैटरी (1.5V AAA), डीसी मोटर, माओवादी वर्दी, मैगजीन पाउच, दवाइयां, माओवादी साहित्य और पाम्पलेट शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में माओवादियों के विरुद्ध सघन गश्त और सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.

रिपोर्टः पवन दुर्गम, बीजापुर

