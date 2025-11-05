Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989811
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Chhattisgarh Naxal Encounter: तेलंगाना बॉर्डर पर ताबड़तोड़ मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर

Chhattisgarh Naxal Encounter: बीजापुर के अन्नाराम और मरीमल्ला के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ जारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे गए हैं. इसके अलावा, सेना ने हथियार और नक्सलियों के सामान बरामद किए गए हैं. लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की नक्सलियों से मुठभेड़
तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की नक्सलियों से मुठभेड़

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र अन्नाराम और मरीमल्ला के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं और हथियार बरामद किए गए हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. तारलागुडा थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ जारी है. पुलिस अब भी जंगलों में मौजूद है और ऑपरेशन चल रहा है. बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ मड्डेड एरिया कमेटी से जुड़ी है. 

बताया जा रहा है कि मौके से अब तक कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की गई है. क्षेत्र के घने जंगल और दुर्गम रास्तों की वजह से जवानों को ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. पुलिस अधिकारी बताते हैं कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि घायल या भागे हुए नक्सलियों की तलाश की जा सके. इस पूरे अभियान पर बीजापुर और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त निगरानी बनी हुई है.

2026 तक नक्सलवाद खत्म
केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना चला रही है, ताकि नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जीवन जी सकें और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh naxal Encounter

Trending news

jabalpur airport news
...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन
Durg News cg
'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!
Mohan Yadav
बिजली को लेकर मोहन यादव ने किसानों को दी बड़ी राहत, बोले- आदेश नहीं मानने वालों पर..
Chhattisgarh naxal Encounter
तेलंगाना बॉर्डर पर ताबड़तोड़ मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर
jhabua news
बौखलाए पति ने काटी पत्नी की नाक, फिर जो हुआ वो और भी खतरनाक; अब नहीं मिल रहा कटा अंग
gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई
Durg News cg
शातिर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल
mp news
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत
bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन