Chhattisgarh Naxal Encounter: तेलंगाना बॉर्डर पर ताबड़तोड़ मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र अन्नाराम और मरीमल्ला के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं और हथियार बरामद किए गए हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. तारलागुडा थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ जारी है. पुलिस अब भी जंगलों में मौजूद है और ऑपरेशन चल रहा है. बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ मड्डेड एरिया कमेटी से जुड़ी है.

बताया जा रहा है कि मौके से अब तक कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की गई है. क्षेत्र के घने जंगल और दुर्गम रास्तों की वजह से जवानों को ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. पुलिस अधिकारी बताते हैं कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि घायल या भागे हुए नक्सलियों की तलाश की जा सके. इस पूरे अभियान पर बीजापुर और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त निगरानी बनी हुई है.

2026 तक नक्सलवाद खत्म

केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना चला रही है, ताकि नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जीवन जी सकें और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सकें.

