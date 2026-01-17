बीजापुर में DRG जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नेशनल पार्क इलाके के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में अब तक दो नक्सली मारे गए हैं. नक्सली गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाके में नक्सलियों का एक बड़ा ग्रुप मौजूद है.

सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को रणनीतिक रूप से घेर लिया है और मोर्चा संभाल लिया है. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बल मारे गए माओवादियों के शवों को बरामद करने और दूसरे आतंकवादियों की तलाश पर ध्यान दे रहे हैं. जंगलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं, और माओवादियों के संभावित ठिकानों पर भी नज़र रखी जा रही है. इस ऑपरेशन को माओवादी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. अपडेट जारी है...