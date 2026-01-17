Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3077241
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बीजापुर में DRG जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Bijapur News: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर है.डीआरजी के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी से आमना-सामना हो गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजापुर में DRG जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नेशनल पार्क इलाके के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में अब तक दो नक्सली मारे गए हैं. नक्सली गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाके में नक्सलियों का एक बड़ा ग्रुप मौजूद है.

सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को रणनीतिक रूप से घेर लिया है और मोर्चा संभाल लिया है. बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बल मारे गए माओवादियों के शवों को बरामद करने और दूसरे आतंकवादियों की तलाश पर ध्यान दे रहे हैं. जंगलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं, और माओवादियों के संभावित ठिकानों पर भी नज़र रखी जा रही है. इस ऑपरेशन को माओवादी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bijapur newschhattisgarh news

Trending news

bijapur news
बीजापुर में DRG जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर
raipur news
कार-बाइक खरीदने का सुनहरा मौका, रायपुर में लगेगा RADA ऑटो एक्सपो, मिलेगी बंपर छूट
Passenger trains cancelled
यात्री ध्यान दें! इस रूट पर दो दिन नहीं चलेंगी 6 पैसेंजर ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट
hemant khandelwal
कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर बीजेपी का फोकस: हेमंत खंडेलवाल ने शुरू किया 'सहयोग सेल'
ujjain news
इंदौर वनडे मैच से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे विराट कोहली, शिव भक्ति में दिखे लीन
MP Breaking News LIVE
आज इंदौर आएंगे राहुल गांधी, एक क्लिक में पढ़ें 17 जनवरी की सभी बड़ी खबरें
Nitin Gadkari
एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल: नितिन गडकरी आज देंगे 4400 करोड़ के 8 हाईवे की सौगात
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 53 हजार क्विंटल धान गायब, लापरवाही पर गिरी गाज, CM ने दिए सख्त निर्देश
chhattisgarh news
PMGSY में बड़ा घोटाला, ग्रामीणों ने सरकारी खजाने की खुली लूट का लगाया आरोप
gwalior news
क्रिकेट स्टेडियम को लेकर 2 गुटों में बंटे बीजेपी पार्षद, ग्वालियर नगर निगम में बवाल