बीजापुर में चरमराई स्वास्थ व्यवस्था! मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंखों में संक्रमण; कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

Chhattisgarh News: बीजापुर में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद नौ मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण का मामला सामने आया है. कांग्रेस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को बिना किसी चिकित्सकीय निगरानी और प्राथमिक देखरेख के जल्दबाजी में घर भेज दिया गया, जिससे संक्रमण और बढ़ गया. भानुप्रतापपुर विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस का छह सदस्यीय जांच दल बीजापुर पहुंचा और प्रभावित मरीजों के परिवारों से बात की. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंखों में संक्रमण

दरअसल, बीजापुर में हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 9 मरीज़ों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गया है. इस पूरे मामले की जांच के लिए भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी की अगुवाई में कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम बीजापुर पहुंची थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

जांच टीम को परिजनों से जानकारी मिली कि अस्पताल में बिना उचित देखभाल और निगरानी के ऑपरेशन के बाद मरीजों को आनन-फानन में घर भेज दिया गया. कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार संक्रमण की घटना को दबाने की कोशिश कर रही है और मरीजों को उनके परिजनों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है. बीजापुर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. उन्होंने इस लापरवाही की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच और दोषी पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जांच दल ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.

