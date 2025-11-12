बीजापुर के जंगल में घंटों चली मुठभेड़, 3 महिला माओवादी समेत 6 नक्सली ढेर; फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी

Six Naxalites Killed In Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है. इंद्रावती टाइगर रिजर्व के सघन वन क्षेत्र में डीआरजी (District Reserve Guard) और एसटीएफ (Special Task Force) द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया था. इस सफल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को मार गिराया, जिनके शव मौके से बरामद किए गए हैं.

3 महिला माओवादी समेत 6 नक्सली ढेर

दरअसल, मंगलवार को जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान माओवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन महिला माओवादियों समेत छह नक्सली मारे गए. मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से माओवादियों के शव और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया गया. फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

माओवादियों की पहचान जारी

बरामद शवों में 3 महिला माओवादियों के शव भी शामिल हैं. यह सफलता माओवादियों के कैडर और उनकी गतिविधियों पर एक बड़ा प्रहार है. बस्तर आईजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मारे गए माओवादियों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है.

