बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान, टॉप कमांडर बुच्चन्ना और पापाराव की पत्नी ढेर

Chhattisgarh Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर में 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए थे, जिनमें चार की पहचान हो चुकी है, टॉप कमांडर बुच्चन्ना भी ढेर हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:10 PM IST
एनकाउंटर में मारा गया टॉप नक्सल कमांडर
एनकाउंटर में मारा गया टॉप नक्सल कमांडर

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के ऑपरेशन सफल हो रहे हैं, दो दिन पहले 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसमें चार शवों की पहचान हो चुकी है, बताया जा रहा है कि इनमें टॉप नक्सली कमांडर बुच्चन्ना भी मारा गया है, जबकि एक और नक्सली कमांडर पापाराव की पत्नी भी इस मुठभेड़ में ढेर हुई है. हालांकि पापाराव जान बचाकर भागने में कामयाब रहा. लेकिन बुच्चन्ना मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज था, ऐसे में उसका मारा जाना पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. 

बीजापुर में 6 नक्सली हुए थे ढेर 

मुठभेड़ में मारे गए तीन महिला नक्सलियों समेत कुल छह शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से चार की पहचान अभी बाकी है, सभी शवों को बीजापुर लाया गया है. इस पूरे ऑपरेशन को बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने मॉनिटर किया और वे जल्द ही इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें सभी मारे गए नक्सलियों की जानकारी दी जाएगी. खास बात यह है कि नक्सलियों के शवों को जंगल से लेकर बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचा दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः क्या सरेंडर करेंगे खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा, मां ने भी की आत्मसमर्पण की अपील

सूत्रों के अनुसार, करीब तीन दिनों तक नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, खुफिया इनपुट में लगभग 20 नक्सलियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया था. 11 नवंबर को हुई मुठभेड़ में छह नक्सलियों को ढेर कर दिया गया. इसे बीजापुर जिले में मिशन 2026 के तहत अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं इस इलाके में सुरक्षाबलों ने सर्चिंग बढ़ा दी है.

हर तरफ से घिर रहे नक्सली  

हाल के महीनों में नक्सली संगठन को बड़े झटके लगे हैं, भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज कमलू और गंगालूर एरिया कमेटी इंचार्ज दिनेश मोढियम के सरेंडर के बाद ये दोनों एरिया पहले ही खाली हो चुके थे. अब मद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज बुच्चन्ना के मारे जाने से तीसरा एरिया भी खाली हो गया है. सूत्रों का कहना है कि अब जिले में सिर्फ 1-2 एरिया ही ऐसे बचे हैं, जहां नक्सली सक्रिय हैं, बाकि इलाकों में नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के सफर का समापन, पुराने भवन में होगा आखिरी सत्र

