नक्सली इलाकों में क्या है DRG, कैसे होती है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती?

What is DRG: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बुधवार को फिर सुरक्षाबलों ने 12 नक्लियों को मार गिराया है. वहीं मुठभेड़ में 3 डीआरजी के जवान भी शहीद हो गए हैं. आखिर यह डीआरजी क्या है, इसमें लोगों को कैसे भर्ती किया जाता है. आइए जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:17 PM IST
नक्सली इलाकों में क्या है DRG
DRG Bharti Process: छत्तीसगढ़ नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है. वहीं 3 दिसंबर को बीजापुर की बॉर्डर एरिया में डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड हो गई. जहां पर डीआरजी के जवानों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. वहीं डीआरजी के जवान भी शहीद हो गए, जिनका आज गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि मुठभेड में 12 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं. इलाके में 16 नक्सलियों के शव भई बराबद हुए हैं. वहीं बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि तीन जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और 2 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सलवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसे 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा. गृहमंत्रालय की तरफ से यह दावा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानि DRG के दम पर किया है, जो वामपंथी उग्रवाद, विशेष रूप से माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए ऑपरेश में सबसे आगे खड़ी रहती है. नक्सलवाद को खत्म करने में डीआरजी का काफी योगदान रहा है, पिछले एक साल के अंदर यह गेम चेंजर साबित हो रही है. आखिरकार DRG क्या है? इसमें जवानों की कैसे भर्ती की जाती है. 

क्या है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड?
बता दें कि DRG का मतलब जिला आरक्षित गार्ड होता है. इसका गठन विशेष रूप से माओवादी यानि नक्लवाद को खत्म करने के लिए किया गया था. यह नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात एक सुरक्षा बल है. इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय पुलिस की मदद, गश्त करने के लिए और विशेष ऑपरेशन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है. 

DRG में कैसे होती है भर्ती ?
मिली जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती प्रक्रिया अन्य सुरक्षाबलों में भर्ती प्रक्रिया से काफी अलग मानी जाती है. डीआरजी में लोकल युवाओं को भर्ती किया जाता है. क्योंकि उन्हें इलाके और जंगलों के बारे में अच्छे से जानकारी रहती है. साथ ही में इसमें पूर्व नक्सलवादी, जो कि सरेंडर कर चुके होते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरेंडर कर DRG में शामिल हो चुके पूर्व माओवादियों की मदद से सुरक्षाबलों ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है. 

