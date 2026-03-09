शादी में खाया खाना, फिर अस्पताल पहुंच गए 40 लोग, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम

MP News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में आने वाले मुकुंदपुर गांव में शादी समारोह आयोजित हुआ था. लेकिन, यहां खाना खाने के बाद 40 लोग बीमार पड़ गए. जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि मुकुंदपुर में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में खाना खाने के कुछ देर बाद ही ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. जिससे गांव में हड़कंप मच गया. एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते देख तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई. मस्तूरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन तत्परता दिखाई और सभी पीड़ितों को मस्तूरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. सीएएचओ की सीधी निगरानी में डॉक्टरों की टीम युद्धस्तर पर बीमार ग्रामीणों का इलाज करने में जुट गई थी. जिससे बड़ी संख्या में तेजी से मरीजों को रिकवर कर लिया गया. लेकिन, इस घटना के बाद पूरे बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था. बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक साथ मरीज पहुंचने से सब हैरान रह गए थे.

खाना हो गया था खराब

स्वास्थ्य विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि भोजन में किस तरह की अशुद्धि थी जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए है. मरीजों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं. ऐसे में सभी का विशेष ध्यान और निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल सामान्य रूप से बीमार हुए मरीजों को आवश्यक इलाज के बाद छुट्टी दी गई है. लेकिन, कुछ मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में सार्वजनिक कार्यक्रमों में खाना खाने को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि, तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से देर तक खाना रखना फिलहाल ठीक नहीं रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने खाने खाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

