रिटायरमेंट के बाद प्यार की नौकरी शुरू, 70 के दादू को भाई 30 की दुल्हनिया, 7 फेरे पूरे

Unique Love Marriage: छत्तीसगढ़ में एक अनोखी शादी सामने आई है, जहां 70 साल के बुजुर्ग ने 30 साल की महिला से शादी की है, दोनों की लव स्टोरी लंबे समय से चल रही थी, जिसके बाद दोनों ने सात फेरे लिए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:03 PM IST
70 साल के दादू ने 30 की दुल्हनियां से की शादी
Chhattisgarh News: कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, प्यार कभी भी हो सकता है और जब प्यार हो जाता है तो फिर एक ही बात कही जाती है ' ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन' कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है. जहां 70 साल के एक बुजुर्ग ने नौकरी से रिटायर होने के बाद प्यार की नौकरी शुरू कर दी. उन्होंने अपनी 30 साल की प्रेमिका के साथ शादी की है. 70 साल के दादू पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे और 7 फेरे लेने के बाद अपनी दुल्हनियां को विदा करके अपने घर ले आए. जिससे यह शादी चर्चा में बनी हुई है. 

बिलासपुर में हुई अनोखी शादी 

दरअसल, बिलासपुर के चिंगराज पारा में रहने वाले 70 साल के दादू राम गंधर्व ने अपनी 30 साल की प्रेमिका से शादी रचाई है. यह ऐसी लव स्टोरी है जो  जो उम्र, समाज और तानों को ठेंगा दिखा रही है. क्योंकि 70 साल के दादू राम गंधर्व ने रिटायरमेंट के बाद लव एंट्री मारी और तीस साल की कमला (बदला हुआ नाम) से धूमधाम से शादी रचाई है. मोहल्ले में ढोल-ताशे बजे, फूलों की बारिश हुई और लाल साफा पहनकर दादू ने सबको चौंका दिया. वहीं कोमल भी अपने प्रेमी के साथ शादी करके खुशी-खुशी अपने ससुराल पहुंच गई है. दोनों की शादी पूरे रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुई है, जहां कई करीबी और रिश्तेदार भी शादी में शामिल हुए हैं. 

इस शादी को देखकर मोहल्ले वाले भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि प्यार में हिम्मत होनी चाहिए, उम्र नहीं. वहीं इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़, मोहल्ले में भी इस शादी की जमकर चर्चा हो रही है, वही दादू का अपनी शादी पर कहना है कि साफ दिल जवान हो तो लव लाइफ हमेशा ऑन होती है. इसलिए उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी रचाई है. जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. 

रिटायर हुए राम गंधर्व 

दरअसल, राम गंधर्व का महिला से प्यार का बंधन था, ऐसे में उन्होंने इस प्यार को शादी के बंधन में बांध दिया. राम गंधर्व, जो सालों तक मेहनत करके रिटायर हुए, उन्होंने शादी के लिए उम्र की परवाह नहीं की और मोहब्बत की राह चुनी. दोनों ने खुशी-खुशी शादी रचाई है. 

