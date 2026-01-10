Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर-रायपुर रूट पर 8 मेमू ट्रेनें कैंसिल, अगले 2 दिनों तक यात्रियों को होगी परेशानी, देखें लिस्ट

Bilaspur News: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. बिलासपुर–रायपुर रूट की कुल 8 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे के अनुसार 11 जनवरी को 6 और 12 जनवरी को 2 मेमू ट्रेनें नहीं चलेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:32 AM IST
Bilaspur Raipur Route Train: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर डिवीज़न के तहत रायपुर-बिलासपुर रेल सेक्शन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले दो दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने हथबंध और तिल्दा नेवरा स्टेशनों के बीच रोड अंडरब्रिज (RUB) के निर्माण में तेज़ी लाने के लिए गर्डर डी-लॉन्चिंग का काम तय किया है. इस टेक्निकल काम को पूरा करने के लिए 11 जनवरी को एक स्पेशल 'ट्रैफिक-कम-पावर ब्लॉक' लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर MEMU ट्रेनों के ऑपरेशन पर पड़ेगा. इस ब्लॉक के कारण कुल 8 MEMU ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है.

अगले 2 दिनों तक यात्रियों को होगी परेशानी
जानकारी के मुताबिक 11 जनवरी को 6 मेमू ट्रेनें और 12 जनवरी को 2 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी. इसके साथ ही झारसुगुड़ा–गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर ट्रेन को भी 11 जनवरी को बिलासपुर स्टेशन पर ही कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे यह ट्रेन आगे की यात्रा नहीं करेगी. बता दें कि रायपुर रेल मंडल के हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते 11 जनवरी को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. इस ब्लॉक का सीधा असर बिलासपुर–रायपुर रेल रूट पर पड़ने वाला है. इसी वजह से ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इंयह ब्लॉक गर्डर डी-लॉन्चिंग के लिए लिया जा रहा है, ताकि अधोसंरचना विकास का कार्य समय पर पूरा किया जा सके. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा करने से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. इसके अलावा, नॉन-इंटर लॉकिंग काम के कारण, टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस पहले ही 9 जनवरी से 14 जनवरी तक कैंसिल है. कैंसिल होने वाली दूसरी ट्रेनों में रायपुर-बिलासपुर और कोरबा-रायपुर पैसेंजर ट्रेनें, गेवरा रोड-बिलासपुर MEMU और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं.

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द-

  • 11 जनवरी, 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर.
  • 11 जनवरी, 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर .
  • 11 जनवरी, 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर.
  • 11 जनवरी, 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर.
  • 11 जनवरी, 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर.
  • 11 जनवरी, 58205 रायपुर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर.
  • 12 जनवरी, 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर .
  • 12 जनवरी, 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर.

Bilaspur Newsraipur news

