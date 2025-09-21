फेसबुक पर चैटिंग करने वाले सावधान! 'पूजा' के चक्कर में आपका भी बैंक बैलेंस हो सकता है खाली

Bilaspur Fraud Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से फ्रॉडगिरी का बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां आरोपी ने ड्रीम गर्ल मूवी से इंस्पायर होकर लड़की का रूप धारण कर दीपक जैन नाम के शख्स को अपने जाल में फसाया. शीकायतकर्ता दीपक जैन ने बताया कि आरोपी ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जिसके बाद मीठी-मिठी बातें कर उससे 25 लाख रूपए लूट लिए है.

पूजा बन करण ने किया बड़ा कांड

ये पूरा मामला भाटापारा बलौदा बाजार का है जहां एक शख्स के साथ लाखों की ठगी हुई है. शक्स ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उसकी बात पूजा साहू नाम की लड़की से शुरू हुई थी.पूजा उससे खूब मिठी-मिठी और अच्छी बातें करती थी. पूजा ने अपनी बातों में उसे ऐसा फसाया कि उसपर विश्वास करना किसी के लिए भी आसान हो जाए. बाद में आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए ठगी जैसे वारदात को अंजाम दिया.

मां और बहन के नाम पर एंठें लाखों

दीपक ने आगे बताय कि विश्नास जीतने के बाद उसने कभी अपनी मां तो कभी अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए. इसपर दीपक भी अपने अलग-अलग खातों और फोन-पे के जरिए आरोपी को 25 लाख रूपए भेज दिए. जब खाते में पैसे खत्म हुए और दीपक के हाथ में कुछ भी नहीं बचा तब उसे अपने साथ हुए धोखाधड़ी का अंदाजा हुआ.

ड्रीम गर्ल फिल्म ने दिया आईडिया

पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी करन साहू ने बताया कि फिल्म ड्रीम गर्ल से उसे ठगी का ये आईडिया आया था. अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आरोपी ने बताया कि उसे जुआ खेलने और परिवार से अलग रहने की आदत है. फिल्म देखकर लोगों को फंसाने का आईडिया आया. इस आईडिया से ही उसने दीपक को अपना जाल में फंसाया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पल्सर बाइक जो ठगी के पैसों से खरीदी गई थी समेत मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

