बिलासपुर में रूह कपा देने वाली घटना,मासूम काव्या की आंख चीरकर दिमाग तक जा घुसी पूजा की घंटी; 10 साल की बच्ची लड़ रही मौत से जंग

Bilaspur child eye injured with puja bell: बिलासपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है. दिवाली को बीते 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस खबर ने सभी को विचलित कर दिया है. इस हादसे के बारे में जिस किसी ने भी सुना, उसका दिल अंदर से पसीज गया है. दरअसल, दिवाली के दिन 10 साल की काव्या एक अनहोनी की शिकार हो गई. इस हादसे में उसकी एक आँख पूरी तरह से खराब हो गई है, साथ ही उसके मस्तिष्क पर भी ज़ोर पड़ा है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दीपक सिंह अपने परिवार के साथ दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन कर रहे थे. वहाँ पर उनकी 10 साल की बेटी काव्या सिंह खेल रही थी और इसी समय काव्या पूजा स्थल के पास आकर खेलने लगी और अचानक ही उसका पैर फिसल गया. काव्या के गिरने पर नीचे रखी पूजा करने वाली घंटी आँख में घुस गई, जो सीधा उसकी आँख को चीरते हुए मस्तिष्क में घुस गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद काव्या को आनन-फानन में नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने किया रेफर

काव्या को नज़दीकी अस्पताल से सिम्स रेफर किया गया. यहाँ भी काव्या की गंभीर स्थिति देख उसे रायपुर एम्स रेफर किया गया. दो अस्पतालों से रेफर होने के बाद रायपुर एम्स के डॉक्टरों ने सर्जरी कर आँख से घंटी निकाली. हालांकि, इस घटना से उसकी एक आँख खराब हो गई है और मस्तिष्क पर भी असर पड़ा है.

हालात गंभीर है

रिपोर्ट की मानें तो डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने काव्या की सफल सर्जरी ज़रूर की है, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाज़ुक बनी हुई है. काव्या अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है. काव्या की आँख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और दिमाग के ऊपरी भाग में गहरी चोट है. काव्या अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है. बच्ची के परिजन दुआ कर रहे हैं कि उनकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

