स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच; 3 शिक्षकों पर कड़ा एक्शन

Bilaspur teachers drunk in school: बिलासपुर से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है. इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल जिला के सरकारी स्कूल में शराब-मुर्गा पार्टी और शिक्षकों की काली करतूत से मासूम बच्चे सहमे हुए हैं. शिक्षकों पर आरोप है कि वे रोज शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं उनसे गाली-गलौच करते हैं और स्कूल का काम भी करवाते हैं.

यहां बेखौफ हैं शिक्षक

मामला जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम रहटाटोर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की है जहां शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है. यहां के शिक्षक भी विभागीय संरक्षण से बेखौफ हैं. आए दिन स्कूल में तमाशा करना इस स्कूल के शिक्षकों की आदत हो गई है. शिक्षकों की इस लापरवाही से बच्चे डरे-सहमे हुए हैं. बच्चों ने भी शिक्षकों का नाम लेते हुए एक-दो नहीं बल्कि अनगिनत आरोप लगाए हैं.

स्कूल में हुई थी मुर्गा-शराब पार्टी

मामला 7 अक्टूबर का है जहां विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रधानपाठक राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम सहित तीन शिक्षकों ने अतिथि के स्वागत के नाम पर स्कूल परिसर में ही शराब पी और मुर्गा पार्टी की. शिक्षक इस हद तक बेखौफ है कि उन्होंने स्कूल परिसर में विद्यालय समय में ही अपने इस हरकत को अंजाम दे दिया. इतना ही नहीं नशे में शिक्षकों ने बच्चों से अभद्र तरीक से बातचीत जिसके बाद से बच्चे डर गए और उन्होंने घर जाकर परिजनों को पूरी बात बताई.

शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश

145 विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में चार शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें से तीन शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगे हैं. बच्चों ने बताया कि शिक्षक कक्षाओं में रोज गुटखा-खैनी भी खाते हैं. शिक्षकों की ऐसी हरकतों की वजह से स्कूल का वातावरण भय और अपमान से भर गया है, जिससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. कलेक्टर बिलासपुर, संजय अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है साथ ही पूरे मामले के जांच के आदेश भी दिए हैं. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर

