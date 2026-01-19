बिलासपुर की 'कॉन्फिडेंट' परी... जयपुर के रैंप पर बिखेरा जादू, 180 कंटेस्टेंट को हराकर जीता जूनियर मिस कॉन्फिडेंट का टाइटल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक युवा टैलेंट अब नेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बना रही हैं. जयपुर में हुए एक शानदार समारोह में बिलासपुर की आद्या श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित जूनियर मिस कॉन्फिडेंट का खिताब जीता. उन्होंने देश के 25 बड़े शहरों से आए लगभग 180 प्रतिभागियों को हराकर यह प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया.

आद्या श्रीवास्तव बनीं 'जूनियर मिस इंडिया'

जयपुर के फाइव-स्टार होटल में आयोजित इस शानदार नेशनल प्लेटफॉर्म पर आद्या ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने असाधारण आत्मविश्वास से भी सबको इम्प्रेस किया, जिससे उन्हें मिस कॉन्फिडेंट का टाइटल मिला. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से आद्या ने पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का नाम रोशन किया है. जयपुर की वह शानदार शाम बिलासपुर के नाम रही, जब छोटी आद्या श्रीवास्तव ने देश के 25 बड़े शहरों से आए लगभग 180 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर ताज जीता.

जजों को किया इंप्रेस

DPS बिलासपुर में सातवीं क्लास की स्टूडेंट आद्या ने तीन दिनों तक चली कड़ी प्रतियोगिता के दौरान अपनी बोलने की कला, ग्रेस और रैंप वॉक से जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिनमें मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा और अनुभवी प्रोड्यूसर मनीष सिंह भी शामिल थे.

कथक से जीता लोगों का दिल

आद्या की जीत का सबसे खास पहलू था उनका अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव. रायगढ़ घराने की मशहूर डांसर वासंती वैष्णव की शिष्या आद्या ने टैलेंट राउंड में अपने एक्सप्रेसिव कथक परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और खूब तालियां बटोरीं. पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स नयोनिता लोध की खास ट्रेनिंग और मशहूर डिज़ाइनर रीमा मखीजा द्वारा डिज़ाइन किए गए शानदार कॉस्ट्यूम्स ने उनकी कलात्मक यात्रा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई.

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा CMPDI डिपार्टमेंट हेड आलोक श्रीवास्तव और अंचल श्रीवास्तव की बेटी आद्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दिवंगत दादा-दादी के आशीर्वाद को दिया है. आद्या का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है; उन्होंने भविष्य में सीनियर मिस इंडिया के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का लक्ष्य तय कर लिया है. आद्या की इस राष्ट्रीय उपलब्धि से बिलासपुर के खेल, कला और फैशन जगत में ज़बरदस्त उत्साह है.

