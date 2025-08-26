अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें
अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें

CG News: बिलासपुर के एक शख्स के फास्टैग से गलत पैसे कट गए. शख्स ने तुंरत इस बात की जानकारी NHAI के टोल फ्री नंबर और बैंक को दी. ऐसे में जानिए जब फास्टैग से गलत पैसे कटे तो क्या करना चाहिए.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:44 PM IST
Fastag News: क्या आप भी कभी ऐसे सिचुएशन या परिस्थिति में पड़े है जब आपकी गाड़ी के फास्टटैग से गलत पैसे काटे गए हो. आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी को और अचानक से आपको मैसेज आए कि आपने टोल प्लाजा पार कर लिया जिसकी वजह से कुछ अमाउंट काटे गए है. ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा ही फास्टैग से जुड़ा अनोखा मामला सामने आया है बिलासपुर से.

क्या है बिलासपुर का मामला
दरअसल, बिलासपुर के शुभम विहार निवासी वत्सल तिवारी के मोबाइल पर NHAI  से मैचेज आया कि उन्होंने टोल प्लाजा पार किया है और फास्टैग के जरिए 105 रुपए का टोल कट गया है. जबकि वत्सल की गाड़ी 1 महीने से घर के बाहर खड़ी थी. ना कई गई ना अपनी जगह से हिली. वत्सल ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI  टोल फ्री नंबर और अपने बैंक से भी संपर्क किया. बैंक को इस अवैध लेन-देन के बारे में बताया. NHAI के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है. पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे. 

फास्टैग से गलत पैसे कटने पर क्या करें
अगर आपकी गाड़ी के फास्टैग से गलती से पैसे काटे गए है तो सबसे पहले इसकी जानकारी उस टोल प्लाजा या NHAI टोल-फ्री नंबर पर दें. आप 1033 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कप सकते है.  यहां आप अपनी शिकायत कर सकते है. इसके बाद बैंक के कस्टमर केयर पर भी गलत पैसे कटने के बारे में सूचित करें. NHAI  की गाइडलाइन कहती है कि, शिकायत सही पाए जाने पर 1-3 दिन के अंदर पैसे वापस कर दिए जाएंगे. 

क्यों होती है फास्टैग में गड़बड़ी
NHAI के अधिकारियों का मानना है कि कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण पैसे कट जाते है और मैसेज उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वाहन पर डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति सामने आती है.

