10 साल के बच्चे पर चाकू से हमला, मरने का नाटक कर मासूम ने बचाई जान, मिला खून से लथपथ
Bilaspur News-बिलासपुर में 10 साल के मासूम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा कर दिया. आरोपी बच्चे को अपने साथ लेकर गया और अचानक मुंह दबाकर चाकू से गर्दन और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. बच्चे ने मरने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ा. आरोपी बच्चे को मृत समझकर वहां से भाग निकला. मौका मिलते ही बच्चे ने जोर-जोर से बचाओ-बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:35 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 साल के बच्चे पर एक अज्ञात ने चाकू से ताबड़तोड़ 10 बार हमला कर दिया. इस हमले में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया. खून से लथपथ बच्चे ने हिम्मत दिखाई और मरने का नाटक कर अपनी जान बचाई. मौका मिलते ही बचाओ-बचाओ की आवाज लगाकर मदद मांगी. बच्चे की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे युवकों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया. 

बच्चे ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उसका मामा बताया. फिर अपने साथ चॉकलेट-बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ बाइक पर ले गया. पीछे से उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया. 

जानिए क्या है मामला
यह पूरी घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है. लिमतरा का रहने वाला सूर्यांश बरगाह स्कूली छात्र है. रविवार को दोपहर सूर्यांश अपने दोस्त के साथ खेल रहा था. उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने अपने आप सूर्यांश का मामा बताया. उसे चॉकलेट और बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया. बहाटी पुल के पास ले जाकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. 

बच्चे ने आवाज लगाकर मांगी मदद
अचानक हुए इस हमले में सूर्यांश घबरा गया और खून से लथपथ हो गया. हमलावर उसे मृत समझकर झाड़ियों में फेंक कर भाग गया. वारदात के समय कुछ युवक रेलवे ट्रेक की तरफ जा रहे थे. वहां से गुजरते समय उन्हें बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई दी. जब युवक मौके पर पहुंचे तो बच्चा खून से लथपथ पड़ा मिला. युवकों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. 

मरने का नाटक कर बचाई जान
खून से लथपथ बच्चे का युवकों ने वीडियो बनाया. वीडियो में बच्चा कह रहा है कि उसका मामा उसे बाइक पर लेक आया. फिर बिस्किट खिलाकर अचानक पीछे से हमला कर दिया. बच्चा बता रहा है कि उसने मरने का नाटक किया और बेहोश हो गया. मौका मिलते ही गंभीर हालत में झाड़ियों से बाहर निकला और अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाने लगा. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस मामले को लेकर मस्तूरी थाना टीआई हरीश तांडेकर ने बताया कि बच्चा अभी बोलने की स्थिति में नहीं है. इसलिए पुलिस को आरोपी की पहचान और हमले के कारण का पता नहीं चल सका है. बच्चे के होश में आने के बाद पता चल पाएगा की हमला किसने किया है. पुलिस फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं कर पाई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bilaspur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

