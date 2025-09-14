बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से मांगी 290 एकड़ जमीन

बिलासपुर। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट कर, बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार में आ रही भूमि संबंधी बाधा को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया है. एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी. इससे औद्योगिक, न्यायिक और शैक्षणिक केंद्र बिलासपुर की देशभर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

दरअसल, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय की 1012 एकड़ अनुपयोगी भूमि में से 290 एकड़ भूमि राज्य सरकार को मिल जाए, तो रनवे का विस्तार संभव है और इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नया आयाम मिलेगा.

छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ-साथ एक अहम औद्योगिक, न्यायिक और शैक्षणिक केंद्र भी है. यहां उच्च न्यायालय सहित कई केन्द्रीय संस्थानों के मुख्यालय मौजूद हैं. लेकिन इसके बावजूद, शहर में हवाई सेवाओं की वर्तमान स्थिति तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है. हवाई अड्डे के विस्तार की सबसे बड़ी रुकावट, एयरपोर्ट से सटी हुई रक्षा मंत्रालय की 1012 एकड़ भूमि है, जो अब अनुपयोगी पड़ी है.

राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेद

बिलासपुर में रनवे विस्तार के लिए केवल 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन मुआवजे को लेकर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेद बना हुआ है. इस भूमि विवाद को सुलझाने और हवाई सेवाओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री तोखन साहू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि संवाद के माध्यम से व्यावहारिक समाधान निकाला जा सकेय मंत्री का मानना है कि यह कदम बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

