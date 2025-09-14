बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से मांगी 290 एकड़ जमीन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2922195
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से मांगी 290 एकड़ जमीन

बिलासपुर। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट कर, बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार में आ रही भूमि संबंधी बाधा को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से मांगी 290 एकड़ जमीन

बिलासपुर। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट कर, बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार में आ रही भूमि संबंधी बाधा को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया है. एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी. इससे औद्योगिक, न्यायिक और शैक्षणिक केंद्र बिलासपुर की देशभर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

दरअसल, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय की 1012 एकड़ अनुपयोगी भूमि में से 290 एकड़ भूमि राज्य सरकार को मिल जाए, तो रनवे का विस्तार संभव है और इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नया आयाम मिलेगा.

छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ-साथ एक अहम औद्योगिक, न्यायिक और शैक्षणिक केंद्र भी है. यहां उच्च न्यायालय सहित कई केन्द्रीय संस्थानों के मुख्यालय मौजूद हैं. लेकिन इसके बावजूद, शहर में हवाई सेवाओं की वर्तमान स्थिति तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है. हवाई अड्डे के विस्तार की सबसे बड़ी रुकावट, एयरपोर्ट से सटी हुई रक्षा मंत्रालय की 1012 एकड़ भूमि है, जो अब अनुपयोगी पड़ी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेद
बिलासपुर में रनवे विस्तार के लिए केवल 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन मुआवजे को लेकर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेद बना हुआ है. इस भूमि विवाद को सुलझाने और हवाई सेवाओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री तोखन साहू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि संवाद के माध्यम से व्यावहारिक समाधान निकाला जा सकेय मंत्री का मानना है कि यह कदम बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

ये भी पढ़ें- फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Bilaspur NewsBilaspur airport expansion

Trending news

indore news
किश्त भरने के नाम पर बदमाशों ने फाइनेंसर का ही किया नुकसान; दुकान में लगा दी आग
Raipur nude party
न्यूड पार्टी के साथ-साथ चल रही थी पूल की भी फूल तैयारी, अश्लीलता की साजिश का वीडियो
durg news
प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल...
katni news hindi
एक बार फिर अफवाहों का शिकार बनी महिला? पहले कपड़े से बांधा फिर बेरहमी से की मारपीट
Pendra Jam
पेंड्रा में NH 45 पर भीषण जाम! ट्रैफिक सिस्टम फेल,9 घंटे से फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां
Katni News
MP के Gen-Z हुए बेलगाम! पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती, रील्स में दिखा रहे क्राइम...
mp news
अमेरिका के टैरिफ का असर बेअसर! MP के उद्योगपतियों ने बनाई नई रणनीति, जानिए
surajpur news
खुलेआम फेंकी जा रही सुइयां और खून से सने कपड़े, सूरजपुर में फैल रही बीमारियां
balrampur news
इस गांव में आज भी ढिबरी की रोशनी पर निर्भर हैं ग्रामीण, अब तक नहीं पहुंची बिजली
mp famous tourist
इस जगह से दिखेगा कूनो में टहलता चीता, 500 फीट ऊंची चोटी पर बनाया जाएगा व्यू प्वॉइंट
;