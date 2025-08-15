 Bilaspur University Admission: ग्रेजुएशन पहले साल के प्राइवेट एडमिशन शुरू, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Bilaspur University Admission: ग्रेजुएशन पहले साल के प्राइवेट एडमिशन शुरू, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bilaspur University Admission: छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से सभी प्राइवेट महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि घर बैठे कैसे एडमिशन ले सकते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:13 AM IST
Bilaspur University Admission
ABVU Admission Process: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से जुड़े सभी महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के प्राइवेट (स्वाध्यायी) छात्रों का नामांकन शुरू हो गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इच्छुक छात्र-छात्राएं अब घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. इसके लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट exam.bucgexam.in पर जाकर आवेदन भरना होगा. आवेदन की शुरुआत 16 अगस्त 2025 से होगी और आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 तय की गई है.

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद छात्र-छात्राओं को अपने आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी, फीस भुगतान की रसीद और सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करनी होगी. इन दस्तावेजों को जमा करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2025 है. सभी जानकारी और दस्तावेज सही-सही देना जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की समस्या न हो.

महाविद्यालयों को दिए निर्देश
वहीं विश्व विद्यालय की तरफ से महाविद्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों के नामांकन और परीक्षा आवेदन की सूची (Enrollment Return/Roll List 2025-26) पोर्टल से डाउनलोड करें और सूची के क्रम में सभी फॉर्म, फीस रसीद और दस्तावेज संकलित करके समय पर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करें. ऐसा करने से छात्रों का पंजीकरण समय पर पूरा होगा और वे बिना परेशानी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

कब से कब तक होंगे आवेदन?
1. ऑनलाइन पंजीयन सह नामांकन आवेदन की प्रारंभिक तारीख 16 अगस्त 2025 है. 
2. ऑनलाइन पंजीयन सह नामांकन आवेदन की अंतिम तारीख, 31 अगस्त 2025 है.
3. सभी डॉक्यूमेंट महाविद्यालयों में 2 सितंबर तक जमा कर सकते हैं. 

