Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

31 साल पहले बने थे पंच, फिर सरपंच, अब मोदी सरकार में मंत्री...कौन हैं बिलासपुर के सांसद तोखन साहू?

Tokhan Sahu: बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू की कार से रॉड टकरा गया, बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान वह भी कार में मौजूद थे. हालांकि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:29 AM IST
बिलासपुर सांसद तोखन साहू
Tokhan Sahu Politics Journey: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की कार से एक रॉड टकरा गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान कार में केंद्रीय राज्यमंत्री भी मौजूद थे. घटना चंदेली के पास उस वक्त हुई जब वह रायपुर से दिल्ली जा रहे थे. हालांकि वह कार में बैठे सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं. तोखन साहू मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में शामिल हैं. वह बीजेपी के उन सांसदों में भी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार में ही सांसद बनने के बाद राज्यमंत्री बनाया गया है. तोखन साहू पंच, फिर सरपंच, फिर विधायक और सांसद बनते हुए केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे हैं, जिससे उनका राजनीतिक सफर दिलचस्प माना जाता है. 

बिलासपुर के सांसद है तोखन साहू 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में बिलासपुर से बीजेपी सांसद तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाया है. तोखन साहू छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से आते हैं, 54 साल के तोखन साहू 2024 में पहली बार सांसद चुने गए थे. वह मुंगेली जिले के डिंडोरी गांव से आते हैं. तोखन साहू ने एमकॉम तक पढ़ाई की है, लेकिन वह जल्द ही आरएसएस और बीजेपी से जुड़ गए थे और राजनीतिक कार्यों में बढ़कर भाग लेते थे. साल 1994 से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जब वह पहली बार गांव के पंच पर काबिज हुए थे. 

लोकप्रिय थे तोखन साहू 

पंच बनने के बाद तोखन साहू अपनी अनोखी राजनीतिक और सामाजिक जीवनशैली और तेजी से कामकाज के चलते इलाके में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे. वह पंच के बाद गांव के सरपंच पद पर चुने गए और बीजेपी से जुड़कर तेजी से राजनीतिक गलियारों में सक्रिए हो गए. जल्द ही तोखन साहू बिलासपुर जिले में बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर उभरे और राजनीति में सक्रियता से आगे बढ़ रहे थे. 

2013 में विधायक बने 

तोखन साहू को 2013 में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें लोरमी से विधायक का टिकट दिया. जहां उन्होंने जीत हासिल की और रमन सिंह की भाजपा सरकार में संसदीय सचिव भी बने थे. वह विधानसभा में कई समितियों के सदस्य भी थे. बाद में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने उन्हें पार्टी में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, रमन सरकार में उन्होंने कई समितियों में काम किया तो वह बीजेपी के लिए संगठन में भी लगातार सक्रिए रहे थे. 

2024 में सांसद बने

तोखन साहू 2023 के विधानसभा चुनाव में लोरमी विधानसभा सीट से फिर से विधायकी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह अरुण साव को उतारा, लेकिन राजनीतिक में अक्सर कई मौके छूटते हैं तो कई बड़े मौके मिलते हैं. उसके एक साल बाद ही बीजेपी ने तोखन साहू को बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया, जिसके बाद तोखन साहू ने शानदार जीत हासिल की और बीजेपी ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मोदी सरकार में  केंद्रीय राज्यमंत्री भी बनाया है. वह छत्तीसगढ़ से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं. 

