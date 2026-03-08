Advertisement
फिल्मी अंदाज में चोरी, व्यापारी की कार में रखे थे 8 लाख, पलक झपकते ही 'टोपीवाला' चोर साफ कर गया हाथ!

Bilaspur News-बिलासपुर में व्यापारी की कार से 8 लाख रुपए कैश चोरी हो गया. अज्ञात युवक ने व्यापारी की कार में रखे पैसों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:46 PM IST
Cash Stolen From Car-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के व्यापार विहार में उठाईगिरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक व्यापारी की कार से शातिर चोर ने 8 लाख रुपए की नकदी पार कर दी. वारदात के बाद बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के निर्देश दिए. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. तारबाहर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. 

एक गलती की वजह से गए 8 लाख
यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है. व्यापार विहार स्थित हरे कृष्म ट्रेडर्स के संचालक अजय कुमार अग्रवाल अपनी दुकान के गल्ले से दिनभर की बिक्री के 8 लाख रुपए निकालकर बाहर निकले. उन्होंने रुपयों से भरा थैला अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया. व्यापारी को लगा कि उन्होंने कार लॉक की दी है, लेकिन दरवाजा गलती से खुला रह गया. व्यापारी इस दौरान अपने कर्मचारी के साथ दुकान का शटर बंद करने लगे. 

अज्ञात युवक बैग लेकर हुआ फरार
जब व्यापारी शटर बंद करने में व्यस्त थे, तभी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात युवक वहां पहुंचा. उसने बड़ी सफाी से कार का दरवाजा खोला, रुपयों से भरा बैग उठाया और पलक झपकते ही वहां से रफूचक्कर हो गया. व्यापारी जब अपने घर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि कार में रखा पैसों वाला बैग गायब है. 

सीसीटीवी में कैद हुआ टोपीवाला चोर
चोरी की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया. अन्य व्यापारी भी मौके पर जमा हो गए. जब दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, तो उसमें एक टोपी पहना युवक कार के पास आता और बैग निकालकर ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और दिशा-निर्देश दिए. एएसपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की तलाशी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की जांच की जा रही है.

chhattisgarh newsCG NewsBilaspur News

