ओवरस्पीड चालान के मैसेज ने उड़ा दी नींद, लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक, चार किस्तों में रेलवे कर्मी के उड़े लाखों रुपये

Bilaspur News-बिलासपुर में ट्रैफिक चालान के फर्जी मैसेज से रेलवे कर्मचारी के साथ लाखों की लूट की गई. चालान के लिंक पर क्लिक करते ही कर्मचारी का मोबाइल हैक हो गया. इसके बाद चार किस्तों में बैंक खाते से 2.85 लाख रुपए उड़ गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:00 PM IST
Cyber Fraud News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से साइबर ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रेलवे कर्मचारी को यातायात विभाग के नाम से आए फर्जी मैसेज पर क्लिक करना बहुत भारी पड़ गया. शातिर ठगों ने पीड़ित का मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से चार किस्तों में कुल 2 लाख 85 हजार रुपए उड़ा लिए. इस घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, तोरवा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साईं भूमि निवासी विवेक शुक्ला, जो रेलवे में कार्यरत हैं, साइबर ठगों की सुनियोजित साजिश का शिकार हुए. 17 मार्च को उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, जो देखने में यातायात विभाग के मैसेज जैसा लग रहा था. इसमें ओवरस्पीड के कारण चालान कटने का जिक्र था, जिसका भुगतान करने के लिए एक लिंक दिया गया था. 

लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल
जैसे ही विवेक शुक्ला ने मैसेज में दिए गए संगिद्ध लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया. इसके बाद विवके के पास बैंक से पैसे कटने का अलर्ट आया. साइबर ठगों ने चार अलग-अगल किस्तों में विवेक के खाते से कुल 2 लाख 85 हजार रुपए निकाल लिए. जब तब कर्मचारी को समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस ठगी की घटना के बाद पीड़ित ने तोरवा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की साइबर सेल टीम ठगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की जांच कर रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

