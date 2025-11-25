10 साल की शादी एक शक पर कुर्बान! पत्नी की हत्या कर पति ने दी अपनी जान, लिपस्टिक से दीवार पर लिखा सच

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित अटल आवास में पति-पत्नी की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. कमरे के अंदर पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे बिस्तर पर मृत पाई गई, जबकि पति राज तांबे पंखे से लटका हुआ मिला. प्रारंभिक जांच में यह मामला चरित्र संदेह के चलते पति द्वारा हत्या कर खुदकुशी किए जाने का बताया जा रहा है.

दीवार पर लिपस्टिक से लिखा

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कमरे की दीवार पर लिपस्टिक से एक नाम राजेश विश्वास, और उससे जुड़ी कई बातें लिखी मिलीं. पति की ओर से लिखे इन आरोपों में कहा गया है कि राजेश विश्वास के कारण हम मर रहे हैं, अपनी मां के मोबाइल पर बात करते पकड़ी गई, साथ ही ऊर्जा पार्क में पकड़े जाने का भी जिक्र है. दीवार पर बच्चों के लिए अंतिम संदेश बच्चे आई लव यू भी लिखा हुआ था.

कैसे हुए खुलासा

दंपती के घर के पास ही रहने वाली मृतका की मां रीना चिन्ना सोमवार दोपहर अपनी बेटी को देखने पहुंचीं, क्योंकि 24 नवंबर को दंपती घर से बाहर नहीं निकले थे. दरवाजा बंद होने पर उन्होंने उसे खोला और अंदर पहुंचीं, जहां यह दर्दनाक दृश्य सामने आया. तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की.

मृतक दंपती के तीन बच्चे

टीआई प्रदीप आर्या के अनुसार, राज और नेहा पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे और दोनों लायंस कंपनी में सफाईकर्मी का काम करते थे. उनके तीन बच्चे हैं. पुलिस और फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में नेहा के गले पर खरोंच और दबाव के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि पहले राज ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घर से एक पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पति ने अपनी मौत के लिए राजेश विश्वास को जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस अब इस मामले में दीवार पर लिखी बातों, सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी हुई है.

