बिलासपुर में नकली सिगरेट का पर्दाफाश, नामी ब्रांड की आड़ में खपाई जा रही थी, लाखों का माल जब्त

Fake Branded Cigarette Racket Busted-छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में ब्रांडेड सामानों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसने सिगरेट पीने के शौकीनों और आम जनता की सेहत को खतरे में डाल दिया है. शहर में ब्रांडेड सिगरेट के नाम पर नकली सिगरेट खपाई जा रही थी. इंडियन टोबैके कंपनी की शिकायत पर पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लाखों का माल जब्त किया है. पुलिस ने गोदाम संचालक को भी गिरफ्तार किया है. यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.

ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे नकली माल

दरअसल, कंपनी को काफी समय से यह सूचना मिल रही थी कि शहर में नामी ब्रांड की आड़ में नकली सिगरेट बेची जा रही है. जांच के दौरान जब मार्केट से सैंपल लिए गए तो वे पूरी तरह से नकली पाए गए. इसके बाद एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर निगम कॉलोनी के एक गोदाम में दबिश दी.

लाखों की नकली सिगरेट बरामद

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 4 लाख 50 हजार रुपए कीमत की 4 कार्टन नकली सिरगेट बरामद की गई है. पुलिस ने गोदाम संचालक रोशन चांदवानी को हिरासत में लिया है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आरोपी फेरी लगाकर शहर के अलग-अलग पान ठेलों और छोटी दुकानों में इन नकली सिगरेटों को सप्लाई करता था.

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पुलिस जांच में जुटी

शहर के व्यापार विहार जैसे सबसे बड़े थाक बाजार में भी लालच के चलते नकली सामान खपाने का यह गोरखधंधा लंबे समय से फूल-फल रहा था. यह न केवल कंपनियों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि युवाओं और नाबालिगों के स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ कर रहा है. फिलहाल, सीएसपी निमितेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस इस पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि इस काले कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके.

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