Bilaspur News-मोबाइल देने से मना किया… दोस्त ने बीच बाजार सीने में चाकू उतार दिया, खून से लाल हुई सड़क
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2873811
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

Bilaspur News-मोबाइल देने से मना किया… दोस्त ने बीच बाजार सीने में चाकू उतार दिया, खून से लाल हुई सड़क

Bilaspur News-बिलासपुर में जरा सी बात को लेकर दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. आरोपी युवक ने बीच बाजार में दोस्त को चाकू मारकर उसकी जान ले ली. यह वारदात थाने से महज 100 मीटर दूरी पर ही यह वारदात हुई. दोनों युवक का विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान जल चढ़ाने को लेकर हुई थी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bilaspur News-मोबाइल देने से मना किया… दोस्त ने बीच बाजार सीने में चाकू उतार दिया, खून से लाल हुई सड़क

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार को एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. आरोपी गणेश रजक ने अपने दोस्त दीपक से मोबाइल मांगा, जो उसने देने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर गणेश ने बीच बाजार में दीपक ने उसकी जान ले ली. पूरा मामला बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. रक्षाबंधन पर्व से पहले ये वारदात थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है. 

चाकू से हमले के बाद दीपक साहू खून से लथपथ सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. 

कुछ देने पहले शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, कुछ दिन पहले दोनों दोस्त कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने एक साथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम गए थे. वहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था. दीपक के मोबाइल को गणेश ने रख लिया था. इसी को लेकर वह नाराज था और शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया. 

चाकू लेकर नशे में दोस्त को मारा
टीआई विवेक पांडेय ने बताया कि आरोपी गणेश रजक शुक्रवार रात शराब के नशे में दीपक साहू को ढूंढ रहा था. तभी से उसे पता चला कि दीपक ज्वाली पुल चौक स्थित यादव होटल के पास है. जानकारी मिलते ही गणेश वहां पहुंच गया. रात करीब साढे़ 9 बजे दीपक होटल के पास खड़ा था. तभी गणेश ने उससे अपना मोबाइल मांगा, जो उसने देने से मना कर दिया. इतने में गणेश ने चाकू निकाल कर दीपक पर हमला कर दिया. 

अस्पताल ले जाते हुए दीपक की हुई मौत
हमले के बाद तुरंत दीपक जमीन पर गिर गया. इस वारदात के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. उन्होंने किसी तरह दीपक को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई. हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी गणेश को शनिचरी बाजार में पकड़ लिया. 

थाने से 100 मीटर दूर हुई वारदात
जहां वारदात हुए वहां से कोतवाली थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है. रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजा में भारी भीड़ थी. लोगों ने बताया कि दोनों आपस में बात कर रहे थे. फिर अचानक आरोपी ने चाकू ने निकालकर हमला कर दिया, जिससे लोगों ने कुछ समझ नहीं आया. हत्या के बाद लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर जाने लगे. 

यह भी पढ़े-जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, रजत पाटीदार ने प्यार से मांगी ये चीज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bilaspur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsBilaspur Newscrime news

Trending news

gariaband news
जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, पाटीदार ने मांगी..
private railway station in India
चमचमाता फर्श, एकदम चौंचक व्यवस्था... भारत के इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है मालिक
mp news
खजराना गणेश को चढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी राखी, 10 दिन तक रहेगी तक रहेगी ताजगी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम का शिकंजा, बकाया वसूली का नोटिस जारी
Bhopal Land Scam
भोपाल में 400 एकड़ जमीन पर बड़ा संकट! कहीं आपका प्लॉट भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?
Ujjain Cement Factory
उज्जैन को मिली बड़ी सौगात! अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीनों का अधिग्रहण...
mp sampada
एमपी का संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर देश में बना नंबर वन, मिला गोल्ड अवॉर्ड
Chhattisgarh Gaudham Yojana
छत्तीसगढ़ में होगी गौसेवकों और चरवाहों की भर्ती, जानिए कितना मिलेगा मानदेय?
Sehore Breaking News
बरसात में भी पीछा नहीं छोड़ रही आग! शाहपुर में लपटों ने निगला लाखों का सामान
mp news
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार, नितिन गडकरी जबलपुर में करेंगे लोकार्पण
;