Bilaspur News-मोबाइल देने से मना किया… दोस्त ने बीच बाजार सीने में चाकू उतार दिया, खून से लाल हुई सड़क

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार को एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. आरोपी गणेश रजक ने अपने दोस्त दीपक से मोबाइल मांगा, जो उसने देने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर गणेश ने बीच बाजार में दीपक ने उसकी जान ले ली. पूरा मामला बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. रक्षाबंधन पर्व से पहले ये वारदात थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है.

चाकू से हमले के बाद दीपक साहू खून से लथपथ सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई.

कुछ देने पहले शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, कुछ दिन पहले दोनों दोस्त कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने एक साथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम गए थे. वहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था. दीपक के मोबाइल को गणेश ने रख लिया था. इसी को लेकर वह नाराज था और शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

चाकू लेकर नशे में दोस्त को मारा

टीआई विवेक पांडेय ने बताया कि आरोपी गणेश रजक शुक्रवार रात शराब के नशे में दीपक साहू को ढूंढ रहा था. तभी से उसे पता चला कि दीपक ज्वाली पुल चौक स्थित यादव होटल के पास है. जानकारी मिलते ही गणेश वहां पहुंच गया. रात करीब साढे़ 9 बजे दीपक होटल के पास खड़ा था. तभी गणेश ने उससे अपना मोबाइल मांगा, जो उसने देने से मना कर दिया. इतने में गणेश ने चाकू निकाल कर दीपक पर हमला कर दिया.

अस्पताल ले जाते हुए दीपक की हुई मौत

हमले के बाद तुरंत दीपक जमीन पर गिर गया. इस वारदात के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. उन्होंने किसी तरह दीपक को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई. हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी गणेश को शनिचरी बाजार में पकड़ लिया.

थाने से 100 मीटर दूर हुई वारदात

जहां वारदात हुए वहां से कोतवाली थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है. रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजा में भारी भीड़ थी. लोगों ने बताया कि दोनों आपस में बात कर रहे थे. फिर अचानक आरोपी ने चाकू ने निकालकर हमला कर दिया, जिससे लोगों ने कुछ समझ नहीं आया. हत्या के बाद लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर जाने लगे.

यह भी पढ़े-जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, रजत पाटीदार ने प्यार से मांगी ये चीज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bilaspur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!