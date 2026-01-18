मां या बाप...कौन होगा बच्चे की कस्टडी का हकदार? बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक पिता की याचिका खारिज कर दी है. पिता ने अपने 7 साल के बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका की थी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आर्थिक स्थिति होने से पिता बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं होता है. जानिए हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला सुनाया है.
Bilaspur HC News: बेहतर आर्थिक स्थिति पिता को बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं बनाती है. ये टिप्पणी बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है. कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बच्चे को सौतेली मां से वही प्यार और माहौल मिले जो उसे अपनी सगी मां से मिलती थी इस बात की कोई गारंटी नहीं है. मां का प्यार सबसे ऊपर होता है इसलिए इस दौरान पिता कितना भी फाइनेंसली स्टेबल हो वो बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं बनता है.
क्या है पूरा मामला
मामला बेमेतरा जिला के कोड़वा के रहने वाले लक्ष्मीकांत से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने एक लक्ष्मीकांत की याचिका खारिज कर दी है. लक्ष्मीकांत ने अपने 7 साल के बेटे की कस्टडी मांगी थी. वो दूसरी महिला के साथ रहता है जिसपर कोर्ट ने टिप्पणी दी की बच्चे के लिए पहली मां का प्यार सबसे ऊपर होता है. सौतेली मां से वही प्यार मिले इसकी कोई गांरटी नहीं. ऐसे मामलों में पिता की आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है.
दो बार खारिच हुई याचिका
लक्ष्मीकांत की शादी 2013 में हुई थी. उनके 2 बेटे हैं. लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था जिसकी वजह से लक्ष्मीकांत ने बेमेतरा के फैमिली कोर्ट में परिवाद पेश किया था और अपने बच्चे के लिए कस्टडी मांगी थी. फैमली कोर्ट ने परिवाद खारिज करते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके बाद लक्ष्मीकांत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जहां फिर से फैसला लक्ष्मीकांत के हित में नहीं था.
पत्नी ने लगाए आरोप
वहीं लक्ष्मीकांत की पत्नी ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मीकांत ने बिना तलाक दिए दूसरी महिला को पत्नी बनाकर घर में रखा है. लक्ष्मीकांत ने भी स्वीकारा कि उसका दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध है और उसने मंदिर में उससे शादी की है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे के हित में फैसला सुनाया जाता है. बच्चे का कल्याण सिर्फ आर्थिक संपन्नता से तय नहीं होता, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक विकास से होता है. इसलिए पिता की अपील को खारिज किया जाता है. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, बिलासपुर
