अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919733
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ

Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब  निजी व सहायता प्राप्त स्कूल भी ESI एक्ट के दायरे में आएंगे. अब स्कूल कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और अन्य सुविधाओं लाभ मिलेगा. कोर्ट ने कहा स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं, कर्मचारियों के हितों की रक्षा ESI जरुरी है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI एक्ट) के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे. जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने करीब एक दर्जन से अधिक याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया.

बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल भी स्थापना (एस्टेब्लिशमेंट) की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहां कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेशभर के कई नामी निजी स्कूलों ने राज्य सरकार की 27 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना को चुनौती दी थी. इस अधिसूचना के जरिए स्कूलों को ईएसआइ एक्ट के तहत लाते हुए उनके कर्मचारियों के लिए बीमा अंशदान अनिवार्य किया गया था. स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं, इसलिए उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए. 

राज्य सरकार ने किया विरोध
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनकी गतिविधियां न तो औद्योगिक हैं और न ही वाणिज्यिक, इसलिए ईएसआइ की परिभाषा में नहीं आतीं है. राज्य सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया. उनका कहना था कि ईएसआइ एक्ट एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, जो हर उस संस्था पर लागू हो सकता है. जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों. शिक्षा संस्थान भी स्थायी स्थापना हैं और यहां काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है स्पष्ट
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ESI एक्ट केवल कारखानों या उद्योगों तक सीमित नहीं है. स्थापना शब्द का अर्थ व्यापक है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं. शिक्षा समाज सेवा अवश्य है, लेकिन स्कूलों में नियमित रूप से कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा जरूरी है. कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थीं.

इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1900 निजी और सहायता प्राप्त स्कूल प्रभावित होंगे. यहां कार्यरत हजारों शिक्षक, कर्मचारी और अन्य स्टाफ अब स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना, मातृत्व व अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईएसआइ योगदान जमा करने में कोताही करने वाले स्कूलों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, अब राज्य के सभी निजी स्कूलों को ईएसआइ एक्ट के तहत पंजीकरण कराना और नियमित योगदान जमा करना होगा, ताकि कर्मचारियों को निर्धारित लाभ समय पर मिल सके,

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रेम की हुई जीत, कानून की गरिमा भी बरकरार

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bilaspur high courtCG News

Trending news

mp news
'जॉली एलएलबी 3' पर संकट,रिलीज से पहले कोर्ट पहुंची फिल्म,HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस
mp news
ग्वालियर की सड़कों में है 'सुरंगों का जाल'! एक बार फिर धंसी सड़क, निकली गहरी सुरंग
Indore to Dubai flight fare
भारत-पाक मैच का असर! सातवें आसमान पर हवाई जहाज, जानिए इंदौर से दुबई का किराया
chhattisgarh news
सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो
Gwalior firing News
पति ने पत्नी को गोलियों से भूना, बीच सड़क पर दनादन फायरिंग;पुलिस पर भी तान दी पिस्टल
mp news
प्यार का 'द एंड'! प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी रंगे हाथों पकड़ाया, फिर हुई खूब पिटाई
khandwa news
खंडवा में इमाम की 'संदिग्ध' गतिविधियां! बिहार से आए मौलाना पर माहौल बिगाड़ने का आरोप
indore news
कुत्ते का नाम 'शर्मा'! पड़ोसी के सरनेम पर रखा डॉग का नाम, मालिक ने सिर दीवार पर पटका
mp news
'दिलवाले' की पत्नी ले जाएगा प्रेमी! पत्नी के अवैध संबंध से परेशान हुआ पति, जानिए
Bijapur
ना कोई सरकारी बजट, ना कोई इंजीनियर, आदिवासियों ने बनाया 50 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल
;