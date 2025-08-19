बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; भिलाई से जुड़ा था केस
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने तलाक केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 19, 2025, 04:09 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने तलाक केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है. इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली. मामला भिलाई निवासी अनिल कुमार सोनमणि को लेकर था, जिसपर कोर्ट ने ये फैसला दिया. 

पत्नी ने बेरोजगार पति को ताने मारना शुरू कर दिए
अनिल कुमार पेशे से वकील हैं, जिनकी शादी 26 दिसंबर 1996 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी. शादी के बाद पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन समय के साथ पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा. इस दौरान उनके दो बच्चे भी हो गए. इस समय उनकी बेटी 19 साल और बेटा 16 साल का है. पति का कहना है कि इस बीच उन्होंने अपनी पत्नी को पीएचडी भी करवाया, जिसके बाद वो प्रिंसिपल की नौकरी करने लगी. वकील पति का आरोप है कि प्रिंसिपल बनने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया. वो अक्सर छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने लगी. कोरोना काल में जब कोर्ट बंद हो गए थे, जिससे पति की वकालत से आय भी बंद हो गई. ऐसे में प्रिंसिपल पत्नी ने बेरोजगार पति को ताने मारना शुरू कर दिए. बात-बात पर झगड़ा कर पति को अपमानित भी करने लगी,  जिससे पति मानसिक तनाव में आ गया. 

फैमिली कोर्ट ने 2023 में तलाक की अर्जी खारिज कर दी
पति का आरोप है कि, अगस्त 2020 में विवाद के बाद वो बेटी को लेकर अपनी बहन के पास चली गई. कुछ दिनों बाद लौटी, लेकिन 16 सितंबर 2020 को फिर से चली गई. उसने एक पत्र भी छोड़ा, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से पति और बेटे से सारे रिश्ते तोड़ रही है. पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो नहीं लौटी. परेशान होकर पति ने दुर्ग के फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला लगाया. इसमें तर्क दिया कि पत्नी ने जानबूझकर और बिना कारण घर छोड़ा. घर में रहते हुए पत्नी ने गाली-गलौज, ताने और अपमानजनक शब्द कहकर मानसिक क्रूरता की. फैमिली कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया. 

HC ने कहा मानसिक क्रूरता साबित होती है
पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. इस मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस और अखबार में प्रकाशन के बावजूद पत्नी हाईकोर्ट में पेश नहीं हुई. हाईकोर्ट ने पति और गवाहों के बयान, पत्नी का छोड़ा हुआ पत्र और दस्तावेजों के आधार पर फैमिली कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के पति को छोड़ा है. उसके व्यवहार से मानसिक क्रूरता साबित होती है. इसके अलावा अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है. इसलिए पति की तलाक की अर्जी मंजूर की जाती है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र ठाकुर 
बिलासपुर. जी न्यूज 

