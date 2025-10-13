Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

'प्रेम संबंध में रहीं...तो दुष्कर्म कैसे?' बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा काट रहे CAF जवान को किया बरी, जानें पूरा मामला

Bastar CAF Jawan Acquitted: बिलासपुर हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा पाए CAF जवान रुपेश कुमार पुरी को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि मामला प्रेम संबंध का था और पीड़िता बालिग थी, इसलिए दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने. ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से आरोपी को मुक्त कर दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:20 PM IST
Trending Photos

बस्तर का CAF जवान बरी
Bilaspur High Court Verdict: बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा पाए आरोपी सीएएफ के जवान रुपेश कुमार पुरी को बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का था, न कि झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म का. अदालत ने माना कि पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रही, तथा शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे, इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता.

हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट बस्तर, जगदलपुर द्वारा 21 फरवरी 2022 को दिए गए फैसले को रद्द कर दिया. बस्तर जिले के निवासी रुपेश कुमार पुरी के खिलाफ पीड़िता ने वर्ष 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, उसकी शादी 28 जून 2020 को किसी अन्य युवक से तय हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले 27 जून 2020 को रुपेश उसे अपने घर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए.

10 साल काटी सजा
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दो महीने तक उसे अपने घर में रखा और बाद में धमकाकर निकाल दिया तथा शादी से इनकार कर दिया. इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया. फास्ट ट्रैक कोर्ट, जगदलपुर ने वर्ष 2022 में युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

यौन शोषण केस नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि यह जबरन यौन शोषण का मामला नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम और सहमति का था. पीड़िता स्वयं आरोपी के घर गई, उसके साथ रही और बार-बार संबंध बनाए. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल शादी के वादे पर बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा था.

सभी आरोपों से बरी
हाई कोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन करते हुए पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच 2013 से प्रेम संबंध था. पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने फेसबुक पर आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और बातचीत जारी थी. उसके माता-पिता ने भी कहा कि यदि आरोपी का परिवार ठीक से व्यवहार करता, तो वे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते. मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले. इस आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए रुपेश कुमार पुरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया. 

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

