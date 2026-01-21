Advertisement
पत्नी को माफ कर साथ रहने वाला पति बाद में नहीं ले सकता तलाक! बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

Bilaspur News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की कथित गलतियों के बारे में जानने के बावजूद उसके साथ रहता है, तो इसे माफी माना जाएगा. ऐसे मामले में बाद में उन्हीं मुद्दों के आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:16 AM IST
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने शादी के रिश्तों और तलाक को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की पिछली गलतियों या क्रूरता के बारे में जानने के बावजूद लंबे समय तक उसके साथ रहता है, तो इसका मतलब है कि उसने उन गलतियों को माफ कर दिया है. इसी सिद्धांत के आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पति को तलाक की डिक्री दी गई थी.

​जानिए क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला 2003 में हुई एक शादी से जुड़ा है. शादी के पांच साल बाद पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न (धारा 498-A के तहत) का केस दायर किया था. हालांकि, 2009 में कोर्ट ने पति को बरी कर दिया. हैरानी की बात यह है कि केस जीतने के बाद पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, बल्कि 2010 से 2017 तक सात साल तक पति-पत्नी की तरह उसके साथ रहता रहा.

पति ने 2020 में अपनी पत्नी पर क्रूरता और अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी. उसने दावा किया कि उसकी पत्नी को एक दूसरे आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया था, जिसकी वजह से गांव में पंचायत भी हुई थी. निचली अदालत ने इसी दावे के आधार पर तलाक मंजूर कर लिया. हालांकि, जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जजों की बेंच ने कानून की बारीकियों पर ध्यान दिलाया. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही पति को 2 अक्टूबर, 2017 को अपनी पत्नी की कथित अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, लेकिन वह 17 दिसंबर तक उसके साथ रहता रहा. इसका मतलब था कि पति ने अपनी पत्नी की हरकतों को अपनी मर्ज़ी से माफ कर दिया था.

हाई कोर्ट ने रद्द किया तलाक 
​कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1) का हवाला देते हुए कहा कि पति अब उन पुरानी घटनाओं के आधार पर तलाक नहीं मांग सकता जिन्हें उसने पहले ही मान लिया था. कोर्ट ने पति के देरी से किए गए दावों को भी संदिग्ध माना और पत्नी की अपील को मानते हुए तलाक के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

