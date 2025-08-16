प्यार किया, शादी की, अब पत्नी गायब, लव मैरिज बनी 'मिस्ट्री', HC का SP को अल्टीमेटम

Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुंगेली पुलिस को एक पति को उसकी पत्नी 28 अगस्त तक खोजने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि प्यार, शादी और उसके बाद पत्नी के गायब होने के बाद जब यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो इस पर बड़ा फैसला आया है. दरअसल, एक युवक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उसने बताया कि वह एक युवती से प्यार करता था, दोनों ने रजामंदी से आर्य समाज में शादी की थी और दोनों बतौर पति-पत्नी साथ रहते थे. लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी के परिजन उसे अपने साथ ले गए और तब से पत्नी गायब है, जबकि परिजन भी उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. ऐसे में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.

मुंगेली और बिलासपुर का है मामला

यह मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली और बिलासपुर का बताया जा रहा है, बिलासपुर के सूरज बंजारे और मुंगेली की एक लड़की के बीच दोस्ती थी, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने रायपुर के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली. इसकी जानकारी उनके परिजनों को भी थी. दोनों बतौर पति पत्नी साथ रहने लगे. लेकिन कुछ समय बाद युवती के परिजन उससे मिलने पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ ले गए. जिसके बाद से अब तक उसका कोई पता नहीं चला है. परेशान पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की थी. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते सूरज ने मामले की याचिका हाईकोर्ट में लगा दी.

युवक ने बताया कि उसकी पत्नी घर वापस लौटने वाली थी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो उसने उसके परिजनों से संपर्क किया. लेकिन वह कोई भी जानकारी नहीं दे रही थी. ऐसे में वह पुलिस के पास पहुंचे थे. लेकिन थाने के चक्कर काट काटकर जब सूरज परेशान हो गया तो उसने हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी थी. जिसमें उसने बताया कि युवती उसके घर वापस आना चाहती है, लेकिन परिजन उसे आने नहीं दे रहे हैं. उसे किसी अनहोनी की भी आशंका है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया

मुंगेली पुलिस को 28 अगस्त तक का अल्टीमेटम

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे गंभीर माना है. कोर्ट ने तुरंत ही इस मामले में मुंगेली पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह 28 अगस्त तक युवती की तलाश करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे. इसके अलावा युवती के पिता को भी हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. जिसके बाद से ही यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

