Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में धान खरीदी पर हाईटेक निगरानी,अब नहीं चलेगा बिचौलियों का फर्जीवाड़ा

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी प्रक्रिया इस बार पूरी तरह हाईटेक होगी। जिला प्रशासन ने बिचौलियों और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:50 PM IST
Bilaspur News: बिलासपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान होने वाली गढ़बड़ियो और साफ सफाई पर अब सख्त रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन ने इस बार पूरी प्रक्रिया को हाईटेक बनाने का फैसला किया है. राज्य सरकार के निर्देश पर मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिससे जिले के सभी खरीदी केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी.खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान खरीदी की तारीख 15 नवंबर तय कर दी गई है। इस बार खरीदी, परिवहन और भंडारण की हर गतिविधि पर डिजिटल नजर रखी जाएगी.

दरअसल बिलासपुर ज़िला प्रशासन ने 2025-26 खरीफ़ सीज़न के लिए सपोर्ट प्राइस पर धान की बिना किसी परेशानी और ट्रांसपेरेंट खरीद पक्का करने के लिए एक बड़ी पहल की है. इस साल 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से हाई-टेक बनाने का फ़ैसला किया गया है ताकि बिचौलियों की धोखाधड़ी और गैर-कानूनी धान के इंपोर्ट पर सख्ती से रोक लगाई जा सके.

CCTV कैमरे से निगरानी
बता दें कि व्यापार विहार में डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिस में बन रहा यह स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सेंटर एक ही प्लेटफॉर्म पर धान की आवक, जावक, तौल और स्टोरेज की पूरी जानकारी देगा. अधिकारियों के मुताबिक, CCTV कैमरे, स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल और GPS-बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा. इससे धोखेबाज बिचौलियों और गैर-कानूनी धान इंपोर्ट का पता लगाया जा सकेगा.

पिछले साल ज़िले के 140 खरीद सेंटर पर कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनिटरिंग उस समय के कलेक्टर अवनीश शरण ने खुद की थी. इस वजह से उस साल कोई बड़ी शिकायत नहीं आई. इस साल मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया जा रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी और मज़बूत होगी. नए सिस्टम से खरीद प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, तुरंत एक्शन और किसानों को समय पर पेमेंट पक्का होगा.  (रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)

Bilaspur NewsCG News

