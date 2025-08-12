Bilaspur Hit and Run Case: Government of India की कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर

Bilaspur Accident News: बिलासपुर में देर रात सड़कों पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए है. घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां रामसेतु चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल भिजवाया.

हैरानी की बात ये रही कि पहले हादसे के बाद भी आरोपी चालक नहीं रुका, बल्कि अपनी कार गोलबाजार की ओर भगाते हुए वहां एक और वाहन को टक्कर मार दी. इस दूसरी टक्कर से भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर के मारे सड़क किनारे भाग खड़े हुए.

वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी चालक अपना वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. कार पर 'Government of India' लिखा हुआ था, जिससे लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जांच तेज कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि इस खतरनाक ड्राइविंग करने वाले शख्स को जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जा सके. (रिपोर्टः नवीन कुमार / बिलासपुर)

