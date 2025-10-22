UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला, तैयारियां ज़ोरों पर

largest Chhath Ghat In Bilaspur: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में दिवाली के बाद अब आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम मचने वाली है. देश के सबसे बड़े स्थाई छठ घाट के तौर पर मशहूर तोरवा छठ घाट पर तैयारियां ज़ोरों पर हैं. यह घाट करीब 7.5 एकड़ में फैला हुआ है. आयोजन समिति ने बताया है कि इस घाट पर 1 किलोमीटर के एरिया में पूजा और अर्घ्य देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां एक ही समय में 50,000 से ज़्यादा भक्त सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश जहां से छठ पूजा की शुरुआत हुई वहां भी इतना बड़ा और स्थाई घाट नहीं है.

यह भी पढ़ें: MP में 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी! क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

Add Zee News as a Preferred Source

बिलासपुर में छठ की तैयारियां जोरों पर

दरअसल, बिलासपुर शहर के तोरवा इलाके में अरपा नदी के किनारे 7.5 एकड़ में छठ घाट फैला हुआ है. यहां एक किलोमीटर लंबा पूजा मंच बनाया गया है, जहां एक साथ लगभग 50,000 से ज़्यादा भक्त सूर्य को अर्घ्य देंगे. छठ पूजा 25 से 28 नवंबर तक मनाई जाएगी. आयोजन समिति ने तैयारियों का जिम्मा संभाल लिया है और अब तक 25 ट्रक मलबा हटाया जा चुका है. यह घाट बिहार और उत्तर प्रदेश के घाटों से बड़ा है और छत्तीसगढ़ में आस्था का नया केंद्र बन गया है.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर ज़ोन में कन्फर्म बर्थ पाने की टेंशन खत्म, 'पहले आओ, पहले पाओ'पर मिलेंगी सीटें, अभी करें बुकिंग

50,000 से ज़्यादा भक्तों की भीड़

इस साल यह छठ महापर्व 25 नवंबर को "नहाय खाय" के साथ शुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा. छठ पूजा ऑर्गनाइजिंग कमिटी के प्रेसिडेंट प्रवीण झा और दूसरे अधिकारी घाटों की सफाई और रंगाई-पुताई में पूरी तरह लगे हुए हैं. तैयारियों के तहत, घाटों से लगभग 25 ट्रक मलबा हटाया जा चुका है. पिछले दस सालों में पूर्वांचल और छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों में इस त्योहार को लेकर उत्साह बढ़ा है. कमिटी ने 50,000 से ज़्यादा भक्तों की भीड़ को आसानी से संभालने के लिए सफल इवेंट के लिए सभी जिम्मेदारियां बांट दी हैं.