Bilaspur News-गेम खेलने के लिए मांगा मोबाइल, नहीं दिया तो कर दी हत्या, 15 दिन बाद मिला सड़ा-गला शव

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली. 13 वर्षीय मृतक चिन्मय सूर्यवंशी पिछले 15 दिनों से लापता था. गुरुवार को उसकी लाश एक बंद स्कूल में मिली. चिन्मय की हत्या उसी के दोस्त छत्रपाल ने की थी. दोनों को मोबाइल में गेम खेलने की लत थी. छत्रपाल ने चिन्मय से मोबाइल मांगा जब उसने नहीं दिया तो हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिजन और पुलिस 15 दिनों से लगातार चिन्मय की तलाश कर रहे थे.

15 दिन पहले हुआ था लापता

भरार गांव का रहने वाला चिन्मय 31 जुलाई की शाम को अपने घर से निकला था. उसके बाद घर नहीं लौटा, इससे परिशान परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करते रहे. थाने में भी बेटे के गायब होने की जानकारी दी. पुलिस भी लगातार बच्चे को ढूंढने के प्रयास कर रही थी. परिजनों ने एक लाख का इनाम भी घोषित किया था.

गांव के पुराने स्कूल में मिला शव

14 अगस्त को गांव के कुछ लोगों को पुराने स्कूल की तरफ से बदबू आई. जब लोगों ने वहा जाकर देखा तो बंद कमरे में एक लाश दिखी. यह लाश लापता चिन्मय सूर्यवंशी की थी. लाश मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. टीआई नरेश चौहान ने बताया कि डेडबॉडी पूरी तरह से डिकंपोज हो गई. जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

दोस्त को हिरासत में लेकर की पूछताछ

हत्या की आशंका को देखते हुए मृतक के पिता सहित अन्य लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की. तब गांव के ही उसके दोस्त छत्रपाल सूर्यवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. सख्ती से पूछताछ करने के पर उसने अपने दोस्त की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया.

गला घोंटकर की हत्या

आरोपी ने बताया कि उसे और चिन्मय को मोबाइल पर खेलने की लग थी, लेकिन उसका मोबाइल घर वालों ने ले लिया था. इसलिए छत्रपाल ने चिन्मय से गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा, जब उसने मोबाइल नहीं दिया तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद लाश को खंडहर स्कूल में छिपा दिया था. यह स्कूल पिछले 10 महीने से बंद पड़ा था.

यह भी पढ़े-आजादी के दिन छिनीं भाई की सांसें, जमीनी रंजिश में खूनी खेल, 30 सेकंड में ली जान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bilaspur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!