गूगल पर डॉक्टर सर्च करना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने उड़ाए 1.94 लाख, बिलासपुर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ युवक

Bilaspur News-बिलासपुर में डॉक्टर सर्च करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. गूगल पर मिले एक लिंक पर क्लिक करते ही युवक के खाते से 1.96 लाख रुपए उड़ गए. पीड़ित ने बताया कि केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 58,701 और कैनरा बैंक के खाते से 1,35,382 रुपए निकाले गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:51 AM IST
Online Fraud in Bilaspur-इंटरनेट पर जानकारी खोजना एक आम बात हो गई है, लेकिन कभी-कभी यही सुविधा भारी नुकसान का कारण बन जाती है. बिलासपुर में एक व्यक्ति के साथ इसी तरह की घटना हुई, जब उसने गूगल पर डॉक्टर पर नंबर सर्च किया और साइबर ठगी का शिकार हो गया. ठगों ने उसके दो बैंक खातों से करीब 1.94 लाख रुपए निकाल लिए. 

डॉक्टर का नंबर किया था सर्च
मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर निवासी भरतलाल देवांगन ने 23 अक्टूबर को गूगल पर डॉ. वासल का नंबर सर्च किया. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताकर भरतलाल से संपर्क किया. उसने व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान एक बैंक लिंक भेजी और इलाज संबंधी पेमेंट या फॉर्म भरने के बहाने उस पर क्लिक करने को कहा. भरोसा करते हुए भरतलाल ने लिंक पर क्लिक कर दिया. कुछ ही दिनों बाद यानी 28 अक्टूबर को उनके दो अलग-अलग बैंक खातों से रकम गायब हो गई. 

2 खातों से निकाले पैसे
पीड़ित ने बताया कि एक खाते से 58, 701 और दूसरे खाते से 1,35,382 रुपए निकाले गए. जब उन्होंने बैंक से जानकारी ली तो पता चला कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है. इसके बाद भरतलाल ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत की और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां भी पुलिस को सौंपी. शिकायत दर्ज होने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पीड़िते ने प्रशासन और पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है. 

झांसे में लेकर की ठगी
पीड़ित भरतलाल देवांगन ने बताया कि मैंने केवल डॉक्टर का नंबर गूगल से निकाला था, लेकिन ठगों ने मुझे झांसे में लेकर मेरे खाते से पैसे उड़ा लिए. बिलासपुर की यह घटना साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और बैंक संबधी जानकारी किसी को साझा न करें.

chhattisgarh newsCG NewsBilaspur News

