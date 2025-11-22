Advertisement
पुलिस चौकी में चल रही थी 'दारू पार्टी'! कमरे में पीते पकड़े गए दो आरक्षक, युवक ने बनाया VIDEO

Bilaspur News-बिलासपुर में 2 पुलिस कॉन्स्टेबल ड्यूटी छोड़कर थाने में शराब पार्टी करते हुए दिखाई दिखे. एक युवक ने थाने में शराब पीते पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया. जब युवक को वीडियो बनाते देखा तो आरक्षक भड़क गया और युवक को जान से मारने की धमकी दी. पुलिस चौकी में आरक्षकों के शराब पीने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:25 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित मोपफा पुलिस सहायता केंद्र में दो आरक्षक ड्यूटी के दौरान कमरे में बैठकर शराब पीते हुए पकड़े गए. इस दौरान मौके पर पहुंचे एक युवक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो बनाते हुए देख आरक्षकों में से एक भड़क गया और युवक को गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी. 

युवक ने बनाया वीडियो
यह घटना 19 नवंबर की रात की है. एक युवक मोपफा पुलिस चौकी किसी काम से पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया. जब वह एक कमरे में गया, तो उसने देखा कि कमरे में सामान बिखरा हुआ है और दो आरक्षक संतोष राठौर और धनेश साहू, वहां बैठकर शराब पार्टी कर रहे हैं. युवक ने तुरंत उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. 

वीडियो बनाने पर गुस्साया आरक्षक
जैसे ही आरक्षक संतोष राठौर की नजर मोबाइल कैमरे पर पड़ी, वह गुस्से में युवक पर चिल्लाने लगा. वीडियो में वह युवक को गाली देते और जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहा है. संतोष राठौर ने युवक को मोबाइल छीनने की भी कोशिश की और उससे बहस करता रहा. युवक किसी तरह चौकी से बाहर निकलकर वहां से बच निकला. बाहर आने के बाद उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. 

दोनों पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन अटैच
वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने तुरंत सरकंडा थाना प्रभारी टीआई प्रदीप आर्या से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी. टीआई ने फुटेज देखने और तथ्य जुटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी. रिपोर्ट में आरक्षकों की गंभीर लापरवाही और कदाचार की पुष्टि हुई. इसके आधार पर एसएसपी ने दोनों आरक्षकों, संतोष राठौर और धनेश साहू को लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं. 

