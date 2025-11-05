Advertisement
बिलासपुर रेल हादसा: 11 लोगों की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, एक ट्रैक को छोड़कर बाकी लाइनों पर ट्रेन परिचालन शुरू

Bilaspur Train Accident News: बिलासपुर रेल दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. अब तक आधिकारिक तौर पर 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 अन्य घायल हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:47 AM IST
Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य पूरी तरह समाप्त कर लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ और शव मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है. दुर्घटना वाले ट्रैक को छोड़कर बाकी ट्रैकों पर रेल परिचालन बहाल कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर में भीषण ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई पैसेंजर ट्रेन; देखें भयावह मंजर की तस्वीरें

 

ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत
दरअसल, बिलासपुर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य पूरा हो गया है. दुर्घटना वाली जगह को छोड़कर बाकी सभी पटरियों पर रेल परिचालन फिर से शुरू हो गया है. मलबा पूरी तरह से हटने के बाद यह संख्या एक से दो और बढ़ने की आशंका है. राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने के बाद, पटरियों से मलबा हटाकर उनकी मरम्मत की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Bilaspur Train Accident News: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, बोगी से निकाले गए यात्री

 

मुआवज़ा देने की घोषणा
बता दें कि रेलवे ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. रेलवे ने मृतकों के परिवारों को ₹10 लाख और राज्य सरकार की ओर से ₹5 लाख का मुआवज़ा देने की घोषणा की है. घायलों के लिए भी राहत राशि की घोषणा की गई है. घायलों का रेलवे अस्पताल सहित बिलासपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. 

Bilaspur Newschhattisgarh news

