बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल, रिटायर्ड अफसर और परिवार को समाज से किया बाहर, परिवार परेशान

Bilaspur News-बिलासपुर में एक रिटायर्ड अफसर और उनके परिवार को इंटरकास्ट मैरिज करने पर समाज से बाहर कर दिया गया है. परेशान होकर पीड़ित ने समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. रिटायर्ड अफसर के बेटे ने साहू समाज की युवती से शादी की थी, इसी को लेकर उनके परिवार को बहिष्कृत किया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:43 PM IST
Family Boycotted Over Intercaste Marriage-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज के विवाद ने गंभीर रूप से लिया है. रिटायर अफसर कमल किशोर परवार और उनके परिवार को समाज से बाहर किए जाने के मामले में पुलिस ने पनिका समाज के चार पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

साहू समाज की युवती से की थी शादी
जानकारी के अनुसार, तारबाहर के डीपूपारा निवासी कमल किशोर परवार, जो पहले कलेक्टर ऑफिस में अधीक्षक थे. उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे हितेश परवार ने 4 नवंबर 2024 को साहू समाज की एक युवती से इंटरकास्ट शादी की थी. इसी शादी को लेकर पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों ने उनके पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया. 

बहू का शामिल करने पर बनी थी सहमति
शिकायत के अनुसार, शादी के परवार परिवार ने बहू को पनिका समाज में शामिल करने के लिए जिला अध्यक्ष को आवेदन दिया. 11 दिसंबर 2024 को व्यापार विहार स्थित दीनदयाल गार्डन में जिला और प्रांतीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बहू ऋचा साहू को समाज में शामिल करने पर सहमति बनी. बैठक में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जे.आर. साकत, उपाध्यक्ष दशरथ साकत, जिला अध्यक्ष शिव मोंगरे सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे. 

मिलान कार्यक्रम कराया फिर भी निष्कासित किया
शादी मिलान कार्यक्रम के लिए दो दिन तय किए गए, लेकिन प्रांतीय पदाधिकारी शामिल नहीं हुए. बाद में 1 फरवरी को जिला अध्यक्ष और 70-80 लोगों की मौजूदगी में पूरा मिलान किया गया. 2 मार्च को रिसेप्शन भी हुआ, लेकिन इस जानकारी के बाद प्रांतीय पदाधिकारियों पूर्व अध्यक्ष जे.आर. साकत, अध्यक्ष वंशधारी सांवरा, उपाध्यक्ष दशरथ साकत और सचिव थानू राम बघेल ने पूरे परवार परिवार को समाज से बाहर कर दिया. परिवार का कहना है कि इस फैसले से वे गंभीर मानसिक तनाव में हैं. 

सहयोगियों को भी किया निष्कासित
परिवार ने बताया कि 1 मार्च 2025 को मुंगेली रोड पर हुई बैठक में न सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि शादी मिलान कार्यक्रम में मदद करने वाले कई समाजसेवियों को भी समाज से निष्कासित कर दिया गया. इससे पूरे परिवार और सहयोगियों की समाज में बदनामी हो रही है. 

जुर्माना और भोज करवाने की शर्त
पीड़ित कमल किशोर परवार ने कहा कि समाज में इंटरकास्ट विवाह पर 50 हजार रुपए का जुर्माना और बकरा भात का आयोजन कराने का नियम है. इसी आधार पर उन्हें समाज के सभी कार्यक्रमों, खान-पान और रिश्तेदारी में आने-जाने से रोक दिया गया है. उनका कहना है कि अब रिश्तेदार भी उन्हें बुलाने से कतराने लगे हैं. पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद चार पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

chhattisgarh news, Bilaspur News, CG News

