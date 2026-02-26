सर्दी खत्म! बिलासपुर के स्कूलों में पुराना समय बहाल, अब नियमित इस टाइम पर लगेंगी कक्षाएं

Bilaspur School News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है. सर्दी और शीतलहर कम होते ही प्रशासन ने पहले जैसा टाइम टेबल लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के मुताबिक, पहले बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सुबह की कक्षाएं देरी से लगाई जा रही थीं, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर स्कूल नियमित समय से ही खुलेंगे. इससे पढ़ाई का क्रम फिर से पहले जैसा हो जाएगा.

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एसबी टांडे ने जानकारी दी है, कि कलेक्टर संजय अग्रवाल की अनुमति के बाद यह फैसला लागू किया गया है. यह आदेश जिले के सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और सीबीएसई स्कूलों पर एक समान लागू होगा. यानी किसी भी स्कूल को अलग समय रखने की छूट नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और व्यवस्था एक जैसी रहे, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

जानें सही टाइम - टेबल

नई समय-सारणी के मुताबिक, एक पाली वाले स्कूल सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे. शनिवार को इनका समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक रहेगा. वहीं दो पालियों में चलने वाले विद्यालयों में पहली पाली सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक लगेगी. शनिवार को दोनों पालियां सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी.

पुराना समय फिर लागू

सबसे खास बात यह है कि कड़ाके की ठंड के दौरान सुबह की कक्षाएं 7:30 की बजाय 8:30 बजे से शुरू की जा रही थीं. अब तापमान सामान्य होने के बाद फिर से पुराना समय लागू कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि तय समय के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाए, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो.

