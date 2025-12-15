Advertisement
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात, बिलासपुर में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया उद्घाटन

Bilaspur Session Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सेशन कोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दो आधुनिक कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया. इसमें पेपरलेस और तकनीकी बदलावों से न्यायिक प्रक्रिया में काफी तेजी देखने को मिलेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:05 PM IST
छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था को एक बड़ी सौगात मिली है. बिलासपुर सेशन कोर्ट परिसर में  चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सेशन कोर्ट के तीसरे तल पर दो आधुनिक कोर्ट रूम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया. इस दौरान सेशन कोर्ट के सभी न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे. बता दें कि कार्यक्रम के दौरान न्यायिक सिस्टम में तकनीकी बदलावों और पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा पर चर्चा भी की गई. 

वहीं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा का कहना है कि नव निर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग हॉल अत्यंत उच्च गुणवत्ता के बनाए गए हैं, जिससे न्यायिक कार्यों में गति आएगी. इसके अलावा, न्यायिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी. आगे उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं न केवल वकीलों और न्यायाधीशों के लिए होंगी, बल्कि आम जनता को भी काफी राहत मिलेगी. इससे बिलासपुर क्षेत्र में न्यायिक कार्यों का संचालन और अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी होगा.

न्याय प्रक्रिया तेज होगी
चीफ जस्टिस ने तखतपुर में नवनिर्मित कोर्ट भवन के बारे में बताया कि इससे वहां की जनता को भी बड़े लाभ मिलेंगे. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में हो रहे तकनीकी बदलावों का उद्देश्य सिर्फ आधुनिक सुविधाएं देना नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है. जिससे आम जनता को इसका सीधा फायदा मिले और काम तेजी से हो. न्यायालयों में डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था के जरिए मामलों का निपटान समयबद्ध और प्रभावशाली होगा. उन्होंने सभी न्यायाधीशों और संबंधित अधिकारियों से इसका नियमित संचालन करने का आग्रह किया.

वकीलों ने की सराहना 
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज इन व्यवस्थाओं पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे. इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. उन्होंने कहा कि नव निर्मित सुविधाएं न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आम जनता के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को सहज और त्वरित बनाने में सहायक होंगी. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता और वकीलों ने इस पहल की सराहना की और इसे न्यायिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

Bilaspur Session Court

