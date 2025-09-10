बिलासपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से SSP ने की बदसलूकी, भड़के छात्र नेताओं ने किया घेराव

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती वारदातें और बढ़ते क्राइन को लेकर एबीवीपी ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया. इस दौरान एसएसपी रजनेश सिंह ने छात्र नेताओं से गाली-गलौज की. इसी को लेकर आक्रोश और भड़ गया. छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे एसएसपी ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी क्या मांग है, ये क्या तरीका है बे. इसके बाद पुलिस और एबीवीपी नेताओं के बीच जमकर बहस हुई. पुलिसकर्मियों ने वीडियो बना रहे एबीवीपी के छात्र नेताओं के मोबाइल भी छील लिए. गुस्साए छात्र नेता धरने पर बैठ गए. बाद में वह ज्ञापन पेड़ पर चस्पा कर चले गए.

चाकूबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन

दरअसल, बुधवार को चाकूबाजी और बढ़ते क्राइम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों की भीड़ एसपी ऑफिस तक पहुंच गई. नारेबाजी कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को एसएसपी रजनेश सिंह ने अपने रूम में बुलाया, लेकिन छात्र नेता एसएसपी से बाहर आने की जिद करने लगे. छात्र नेता एसएसपी को ज्ञापन देने के लिए अड़े रहे. कुछ देर बाद एसएसपी रजनेश सिंह मिलने के लिए आए. तब छात्र एसपी ऑफिस में ज्ञापन चस्पा करने की बात कहने लगे.

मांग सुने बिने भड़क गए SP

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एसएसपी छात्रों की मांग पर अपने रूम से बाहर निकले. लेकिन बिना मांग सुने ही एसएसपी रजनेश सिंह भड़क गए. वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों के विरोध के तरीके को लेकर बे कहकर गाली दी. इस पर छात्र नेताओं ने भी उनका विरोध किया. छात्र नेता भी एसपी से हॉट टॉक करते दिख रहे हैं. इतने में वहां मौजूद टीआई समेत पुलिसकर्मियों ने छात्रों के हाथ से मोबाइल छीन लिया.

मोबाइल लौटाने पर पूछा पता

इस घटना के बाद छात्र नेताओं ने अपने मोबाइल लौटाने की मांग की. मोबाइल लौटाने से पहले पुलिस अफसर उनका नाम पता दर्ज करने के बाद मोबाइल देने की बात कहने लगे. जिससे छात्र फिर नाराज हो गए. इसके बाद उन्होंने एसपी ऑफिश के बाहर एसएसपी रजनेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. त्र नेताओं को समझाइश देने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र नेता पेड़ पर ज्ञापन चस्पा कर चले गए.

