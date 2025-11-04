Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

Bilaspur Train Accident News: बिलासपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, सामने से टकराई पैसेंजर और मालगाड़ी, 4 की मौत, 12 घायल

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में लालखदान के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने-सामने टक्कर से बड़ा हादसा हो गया. कई डिब्बे पटरी से उतरे, कई यात्रियों के घायल होने की आशंका है. रेस्क्यू जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:32 PM IST
बिलासपुर ट्रेन हादसा
बिलासपुर ट्रेन हादसा

Bilaspur Train Collision: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. 

सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीमें तुरंत हादसे वाली जगह पहुंची, जहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है. जो भी घायल हैं, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है. हादसे के बाद बिलासपुर-कटनी रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. कई ट्रेनों को रद्द, रूट डायवर्ट कर दिया गया है.

कई डब्बे क्षतिग्रस्त हुए
वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. हादसे में ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे ट्रैक की बहाली में समय लग सकता है. यह इलाका बेहद व्यस्त रेल मार्ग माना जाता है, इसलिए मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है. फिलहाल रेलवे ने जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

TAGS

Bilaspur News

Trending news

Indian railways
