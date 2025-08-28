त्यौहारों में नहीं होगी ट्रेनों में भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

त्यौहारों में नहीं होगी ट्रेनों में भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

Durga Puja Special train Bilaspur: त्यौहारी सीजन में 09 सितंबर से 22 नवंबर के बीच बिलासपुर से बैंगलुरू के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. आइए जानते हैं यह ट्रेन किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कब कब रुकेगी. देखिए पूरी डिटेल...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Bilaspur Yelahanka Festival Special: अगले महीने सितंबर से त्यौहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे कई प्रमुख त्यौहार आएंगे. त्यौहारों के दौरान आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो जाता है. इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे बिलासपुर से बैंगलुरू के यलहंगा के बीच फेस्टिवचल स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है. इस ट्रेन का संचलान 09 सितंबर से 22 नवंबर तक होगा. 

दरअसल, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. भीड़ के कारण ट्रेनों में काफी अव्यवस्था फैल जाती है. इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवने ने बिलासपुर-यलहंका (बैंगलुरू) के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इस ट्रेन का संचालन प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा. रेलवे द्वारा इस ट्रेन को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. 

जानिए कब से कब तक चलेगी यह स्पेशल ट्रेन
बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या- 08261, 09 सितंबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी. वहीं, यलहंका-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या- 08262, 10 सितंबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. इस ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनादगांव, डोंगरगढ़ व गोंदिया स्टेशन पर दिया गया है. 09 से 22 नवंबर के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन 22 फेरे लगाएगी. 

देखिए टाइमिंग
बिलासपुर-यलहंका फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 09 सितंबर से प्रत्येक मंगलवार को बिलासपुर से 11 बजे रवाना होगी, जो भाटापारा 11:38 बजे, रायपुर 12:45 बजे, दुर्ग 14:20 बजे, राजनादगांव 14.48 बजे, डोंगरगढ़ 15:13 बजे, गोंदिया 16:25 बजे, वडसा 17:57 बजे, चांदाफोर्ट 19:43 बजे, वल्लारशाह 20:20 बजे पहुंचेगी. इसके बाद यह स्पेशल ट्रेन सिरपुर कागजनगर, मंचिर्याल, काजीपेट, चर्लपल्ली, सिकंदराबाद , लिंगमपल्ली, विकाराबाद, तांडूर, यादगीर, कृष्णा स्टेशनों पर रुकते हुए 19 बजे यलहंका रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. ठीक इसी तरह यलहंका-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यहलंका से प्रत्येक बुधवार को 21 बजे रवाना होगी. जो अगले दिन गुरुवार को धर्मवरम, अनंतपुर होते हुए 5:30 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

जानिए कौन- कौन से कोच की सुविधा
इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 3 जनरल, 04 स्लीपर, 01 एसएलआरडी, एसी-3 इकोनामी-02, एसी-3 08, एसी-2 - 01 कोच मौदूज होंगे.

ये भी पढ़ें- MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी, भोपाल से गया के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए डिटेल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

