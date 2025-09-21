सड़क बनी पार्टी स्पॉट, बिलासपुर में बीच रोड पर तलवार से केक काटते हुए किया हुड़दंग, वीडियो वायरल

बिलासपुर। बिलासपुर के रतनपुर बाईपास पर देर रात कानून-व्यवस्था चौपट नजर आई. जहां बीच सड़क को कुछ युवाओं ने पिकनिक स्पॉट बना दिया और वहां बर्थडे पार्टी करने लगे. युवाओं के हुड़दंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें युवाओं का ग्रपु बीच सड़क पर गाड़ियां रोक देता है. इसके बाद वहां तलवार से केक काटता नजर आ रहा है. यही नहीं इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी भी की. जिसके चलते वहां से आने-जाने वाले राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया.

दरअसल, रतनपुर बाईपास पर सड़क को कुछ युवाओं ने पार्टी स्पॉट बना दिया. बीच सड़क पर युवकों ने गाड़ियां रोक दी और जमकर हुड़दंग किया. वायरल वीडियो में युवक तलवार से बर्थडे केक काटता दिखा. वहीं, उसके साथी युवकों ने पटाखे फोड़कर कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई. पटाखों के तेज धमाकों और धुएं से राहगीरों को भारी परेशानी हुई. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ. यातायात नियमों की खुली अवहेलना को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रतनपुर बाईपास रोड पर देर रात एक बार फिर नवयुवकों ने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम सड़क को जश्न का मैदान बना डालाय. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर रोककर तेज़ धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनाते हैं. वीडियो में एक युवक तलवार से केक काटता नजर आता है, जबकि अन्य साथी जमकर पटाखे फोड़ते हैं. तेज आवाज और धुएं के बीच वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस हुड़दंग के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और किसी बड़े हादसे की आशंका भी बन गई. यह घटना न सिर्फ यातायात नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि प्रशासन और कानून-व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती भी बनकर उभरी है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

