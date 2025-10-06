Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950748
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

'कमीशन मान लो नहीं तो जेल जाओ...!’ ED पर टॉर्चर का आरोप, हाईकोर्ट ने हेमंत चंद्राकर को दी राहत

Hemant Chandrakar ED Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी हेमंत चंद्राकर को राहत देते हुए मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है. हेमंत ने ईडी अफसरों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. कोर्ट ने मेडिकल जांच और आरोपी अधिकारी के खिलाफ आवेदन की अनुमति दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ED पर टॉर्चर का आरोप
ED पर टॉर्चर का आरोप

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर: कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के लगाए गए आरोपों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पीड़ित हेमंत चंद्राकर को निर्देश दिया कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं. साथ ही कोर्ट ने उन्हें मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी.

हेमंत चंद्राकर ने बीते सप्ताह सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अफसरों ने उन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों पर कमीशन लेने का झूठा आरोप स्वीकार करने का दबाव बनाया. मना करने पर उन्हें पीटा गया और परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई.

हेमंत का एक वीडियो वायरल
घटना के बाद हेमंत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे रोते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, सिर्फ बिजनेस किया है. उन्होंने कहा “मेरे परिवार को जेल में डाल दो, हमें मार दो साहब, अब जीना नहीं है.” इस पूरे मामले में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि हेमंत की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की.

Add Zee News as a Preferred Source

बयान दर्ज कराने का निर्देश
हेमंत के वकील ने कोर्ट में बताया कि ईडी ने उनके मुवक्किल को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, जबकि ईडी की ओर से इन आरोपों से इंकार किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर ईडी वकील का बयान रिकॉर्ड किया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. अब अगली सुनवाई से पहले पीड़ित हेमंत चंद्राकर का बयान दर्ज किया जाएगा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बिलासपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hemant Chandrakar ED casebilaspur high court

Trending news

Bilaspur News
अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती; लोकेशन देख...
Hemant Chandrakar ED case
ED ऑफिस में कारोबारी से मारपीट का आरोप! हाईकोर्ट ने चंद्राकर को दी बड़ी राहत
mp police
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए आवेदन का पूरा प्रॉसेस
MP Police Transfer
एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, छह अधिकारियों की बदली जगह, जानिए अपने जिले नए अफसर
MP Crime News
लॉ स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की दी धमकी, अनैतिक संबंध बनाने की डिमांड
chirmiri news
चिरमिरी खदान में ब्लास्ट, महिला समेत 8 मजदूर घायल, रीजनल अस्पताल में इलाज जारी
Chhattisgarh Liquor Scam
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी खबर, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर चैतन्य
madhya pradesh news
MP के इस सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने
niwari news
कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर खटिया पर चैन से सोया प्रेमी
cg crime news
5 साल पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से रौंदी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला