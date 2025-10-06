'कमीशन मान लो नहीं तो जेल जाओ...!’ ED पर टॉर्चर का आरोप, हाईकोर्ट ने हेमंत चंद्राकर को दी राहत

Hemant Chandrakar ED Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी हेमंत चंद्राकर को राहत देते हुए मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है. हेमंत ने ईडी अफसरों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. कोर्ट ने मेडिकल जांच और आरोपी अधिकारी के खिलाफ आवेदन की अनुमति दी है.
शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर: कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के लगाए गए आरोपों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पीड़ित हेमंत चंद्राकर को निर्देश दिया कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं. साथ ही कोर्ट ने उन्हें मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी.
हेमंत चंद्राकर ने बीते सप्ताह सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अफसरों ने उन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों पर कमीशन लेने का झूठा आरोप स्वीकार करने का दबाव बनाया. मना करने पर उन्हें पीटा गया और परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई.
हेमंत का एक वीडियो वायरल
घटना के बाद हेमंत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे रोते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, सिर्फ बिजनेस किया है. उन्होंने कहा “मेरे परिवार को जेल में डाल दो, हमें मार दो साहब, अब जीना नहीं है.” इस पूरे मामले में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि हेमंत की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की.
बयान दर्ज कराने का निर्देश
हेमंत के वकील ने कोर्ट में बताया कि ईडी ने उनके मुवक्किल को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, जबकि ईडी की ओर से इन आरोपों से इंकार किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर ईडी वकील का बयान रिकॉर्ड किया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. अब अगली सुनवाई से पहले पीड़ित हेमंत चंद्राकर का बयान दर्ज किया जाएगा
