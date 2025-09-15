क्या तलाक के बाद फिर से साथ रह सकते हैं पति-पत्नी? छत्तीसगढ़ HC ने सुनाया रोचक फैसला

CG HC Verdict on Divorce: तलाक के बाद क्या पति-पत्नी साथ रह सकते हैं? इस सवाल पर हर कोई अपने मन मुताबिक जवाब देगा कि अलग हुए दंपत्ति को दोबारा साथ रहना चाहिए या नहीं. हालांकि, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले पर हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट का ये फैसला कई लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकती हैं.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का बताया जा रहा है, जहां एक कपल शादी के बाद से साथ रह रहा था. हालांकि, शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई. अपने वैवाहिक जीवन से दुखी दोनों ने अलग रहने का फैसला किया. दोनों ने फैमली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की. इस साल जनवरी महीने में ही दोनों की सहमति से तलाक मंजूर हुआ और फिर यहां से कहानी में आया ट्विस्ट.

तलाक सही फैसला नहीं था...

तलाक की डिक्री पारित होने के बाद दोनों दोबारा करीब आए. दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया. साथ में मथुरा भी गए. दोनों के बीच आई कड़वाहट अब मिठास में बदल रही थी. फिर दोनों ने एक बार फिर से साथ रहने का फैसला लिया. वकील की मदद से दोनों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की और पहले जारी हुए आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई.

हाई कोर्ट से सुनाया अपना फैसला

हाई कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि अब दोबारा अपील के लिए जगह नहीं है, दोनों की आपसी सहमती से तलाक हुआ है. कानून सबूतों और प्रक्रियाओं से चलता है ना की भावनाओं से. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को नामंजूर कर दिया. ये फैसला जस्टिस रजनी दूबे और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुना गया है.

