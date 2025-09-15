Bilaspur News: सुबह-सुबह आया OTP, फिर खाते से उड़ गए लाखों रुपये, देखकर चकरा गया शख्स

Bilaspur Cyber Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को ओटीपी भेजकर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है. यह घटना तारबाहर थाना क्षेत्र के विनोबानगर की है, जहां राकेश सूर्यवंशी नाम का एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है. इस घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत तारबाहर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318 और 4 भादंसं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

OTP भेजकर 2.35 लाख की साइबर ठगी

दरअसल, तारबाहर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से ओटीपी के जरिए 2.35 लाख रुपये की साइबर ठगी हो गई. सुबह-सुबह उसके मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आया और कुछ ही मिनटों में खाते से ₹2,35,338 निकल गए. जब ​​उसने बैलेंस चेक किया तो खाते में सिर्फ ₹1,423.97 बचे थे. राकेश ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इसे गंभीर मानते हुए धारा 318 और बीएनएस की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि इन दिनों धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस घटना के बाद लोगों को फोन पर आने वाले अनजान ओटीपी से सतर्क रहना चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके.

जानिए पूरा मामला

तारबाहर थाना क्षेत्र के विनोबानगर में किराए के मकान में रहने वाले राकेश सूर्यवंशी को ओटीपी भेजकर ठगी का शिकार होना पड़ा. राकेश जब सुबह उठे तो उनके मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आया. इस मैसेज के कुछ देर बाद ही उनके खाते से कुल 2 लाख 35 हजार 338 रुपए ट्रांसफर हो गए. जब ​​उन्होंने अपना बैलेंस चेक किया तो खाते में सिर्फ 1,423.97 रुपए ही बचे थे. घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले को गंभीर मानते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 318 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल जांच जारी है. रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर