 Bilaspur News: सुबह-सुबह आया OTP, फिर खाते से उड़ गए लाखों रुपये, देखकर चकरा गया शख्स
बिलासपुर

Bilaspur News: सुबह-सुबह आया OTP, फिर खाते से उड़ गए लाखों रुपये, देखकर चकरा गया शख्स

Bilaspur News: बिलासपुर में एक व्यक्ति को ओटीपी भेजकर 2.35 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. सुबह उसके मोबाइल पर ओटीपी आया और उसके तुरंत बाद उसके बैंक खाते से लाखों रुपये निकल गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:35 PM IST
Bilaspur News: सुबह-सुबह आया OTP, फिर खाते से उड़ गए लाखों रुपये, देखकर चकरा गया शख्स

Bilaspur Cyber Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को ओटीपी भेजकर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है. यह घटना तारबाहर थाना क्षेत्र के विनोबानगर की है, जहां राकेश सूर्यवंशी नाम का एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है. इस घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत तारबाहर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318 और 4 भादंसं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: घर से भागी सहेली को फंसाया, शराब पिलाकर कराया जिस्मफरोशी का धंधा, मां-बेटी समेत 4 गिरफ्तार

 

OTP भेजकर 2.35 लाख की साइबर ठगी
दरअसल, तारबाहर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से ओटीपी के जरिए 2.35 लाख रुपये की साइबर ठगी हो गई. सुबह-सुबह उसके मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आया और कुछ ही मिनटों में खाते से ₹2,35,338 निकल गए. जब ​​उसने बैलेंस चेक किया तो खाते में सिर्फ ₹1,423.97 बचे थे. राकेश ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इसे गंभीर मानते हुए धारा 318 और बीएनएस की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि इन दिनों धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस घटना के बाद लोगों को फोन पर आने वाले अनजान ओटीपी से सतर्क रहना चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! केंद्रीय मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से मांगी 290 एकड़ जमीन

 

जानिए पूरा मामला
तारबाहर थाना क्षेत्र के विनोबानगर में किराए के मकान में रहने वाले राकेश सूर्यवंशी को ओटीपी भेजकर ठगी का शिकार होना पड़ा. राकेश जब सुबह उठे तो उनके मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आया. इस मैसेज के कुछ देर बाद ही उनके खाते से कुल 2 लाख 35 हजार 338 रुपए ट्रांसफर हो गए. जब ​​उन्होंने अपना बैलेंस चेक किया तो खाते में सिर्फ 1,423.97 रुपए ही बचे थे. घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले को गंभीर मानते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 318 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल जांच जारी है. रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर

Bilaspur Newschhattisgarh news

