छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला, कहा- पूरा पेनिट्रेशन नहीं तो रेप नहीं, सिर्फ 'कोशिश'; दोषी की सजा की आधी..समझें क्या है कानूनी तर्क

CG News: रेप से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे पढ़कर लोग थोड़े हैरान जरूर हुए हैं. कोर्ट ने रेप करने और अटेम्प्ट टू रेप में अंतर स्पष्ट करते हुए आरोपी की सजा आधी की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:19 PM IST
chhattisgarh HC Verdict: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप से जुड़े एक मामले ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. फैसले में रेप आरोपी की सजा भी आधी कर दी गई है. कोर्ट ने कहा है कि यदि पूरे पेनिट्रेशन का प्रमाण नहीं है और केवल प्राइवेट पार्ट को रगड़ा गया है, तो इसे कानून की नजर में रेप नहीं माना जाएगा, इसके बदले इसे रेप करने कि कोशिश यानी अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा. इसी आधार पर आरोपी की सजा 7 साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई है.

रेप करने और अटेम्प्ट टू रेप में अंतर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप आरोपी के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया है जिसपर लोग कई तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. कोर्ट ने रेप करने और अटेम्प्ट टू रेप में अंतर बताते हुए कहा कि अगर पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं होता है तो वो केस अटेम्प्ट टू रेप केस में शामिल किया जाता है. त्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि आरोपी की मंशा गलत और स्पष्ट थी, लेकिन मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं होता है जिस वजह से मामला बलात्कार का नहीं बलात्कार करने के प्रयास का बनता है. 

2004 का मामला सुर्खियों में
जिस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो 21 मई 2004 का है. पीड़िता घर पर अकेली थी जिस वजह से आरोपी जबरदस्ती उसे अपने घर लेकर जाता है. आरोपी ने पीड़िता के हाथ-पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. कुछ देर बार पीड़िता की मां मौके पर पहुंचती है और बेटी को छुड़ाकर,  थाने में एफआईआर दर्ज कराती है. मेडिकल जांच हुई तो पाया गया कि हाइमन सुरक्षित है और पूरे पेनिट्रेशन नहीं हुआ है. डॉक्टर ने भी पुष्टि कि, की पीड़िता के शरीर पर ह्यूमन स्पर्म मिले हैं वहीं पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लालिमा पाए जाने की पुष्टि फोरेंसिक साइंस लैब ने की थी. 

आधी हुई दोषी की सजा
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई थी. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) यानी रेप और धारा 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाने का दोषी, शामिल था, लेकिन हाईकोर्ट ने धारा 376(1) को रद्द करते हुए आरोपी को धारा 376 के साथ 511—यानी रेप के प्रयास के तहत दोषी करार दिया है. आरोपी को अब 3 साल 6 महीने की कठोर कारावास और 200 रुपए का जुर्माना लगाया गाया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में भी बदलाव किया था. 

आरोपी ने 1.5 साल जेल में बिताए
आरोपी ने करीब 1.5 साल जेल में बिता चुके हैं. अब कोर्ट का कहना है कि आरोपी दो महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट में खुद आत्मसमर्पण करे और बाकी की सजा पूरी करे. कोर्ट का कहना है कि ये फैसला इसलिए भी अहम है ताकी लोगों को रेप करने और रेप के प्रयास में अंतर पता चल सके.

