Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2962597
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

CG-PSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराज़गी

CGPSC Scam: CG-PSC 2021 भर्ती में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने जांच में देरी और चयनित 37 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश न मिलने पर नाराजगी जताई है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CG-PSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराज़गी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में दूसरे कैंडिडेट्स और अधिकारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि PSC का सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी अटका हुआ है. डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए पेश किया जाए.

कोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी
दरअसल, राज्य सरकार ने CG-PSC 2021 में हुई गड़बड़ियों को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है. हाई कोर्ट ने पूछा कि जांच अभी तक अधूरी क्यों है. हाई कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि चुने जाने के बाद भी 37 कैंडिडेट्स को अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए, उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है?

जानिए कोर्ट ने क्या कहा
इसके अलावा जब राज्य सरकार ने कहा कि पेपर आखिरी मिनट में लीक हुआ, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो एग्जाम पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. लेकिन, जांच पूरी होने तक कैंडिडेट्स को क्यों लटकाए रखा गया? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच के सामने CBI ने कहा कि 17 कैंडिडेट्स के रोल की जांच हो रही है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम लिस्टेड थे, और अब सिर्फ 17 की जांच हो रही है, लेकिन बाकी का क्या? कोर्ट से यह बताने को कहा गया कि दूसरे कैंडिडेट्स और PSC अधिकारियों भूमिका की जांच कितनी आगे बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी
इस स्कैम में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 18 नवंबर, 2024 को CBI ने उस समय के चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के उस समय के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 जनवरी को पांच और आरोपियों को हिरासत में लिया गया. नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष का भतीजा, डिप्टी कलेक्टर चयनित), ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक, CGPSC), शशांक गोयल, भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर चयनित) और साहिल सोनवानी (डीएसपी चयनित) शामिल हैं.  ये सभी अभी जेल में हैं.  यह मामला 2020 और 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है. (रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)

TAGS

chhattisgarh newsBilaspur News

Trending news

chhattisgarh news
CG-PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराजगी
Raman Singh
गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले डॉक्टर, ऐसे हुई राजनीति में एंट्री; फिर 15 साल रहे CM
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन यादव आज जाएंगे ओरछा
gwalior news
ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर
indore news
इंदौर में जाम से बचें! बदलेगा ट्रैफिक प्लान, राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री
Chhindwara News
डॉक्टर के लालच ने ली बच्चों की जान, सिर्फ 8 रुपये के लिए देता था जहरीला कफ सिरप
mp news
रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV
mp news
कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने महिला को घसीटकर हटाया, Video हुआ वायरल
mp news
तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का केस? इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की मांग
damoh news
OBC युवक से पैर धुलवाने पर MP हाईकोर्ट सख्त, आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश जारी