CG-PSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराज़गी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में दूसरे कैंडिडेट्स और अधिकारियों की भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि PSC का सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी अटका हुआ है. डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए पेश किया जाए.

कोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी

दरअसल, राज्य सरकार ने CG-PSC 2021 में हुई गड़बड़ियों को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है. हाई कोर्ट ने पूछा कि जांच अभी तक अधूरी क्यों है. हाई कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि चुने जाने के बाद भी 37 कैंडिडेट्स को अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए, उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है?

जानिए कोर्ट ने क्या कहा

इसके अलावा जब राज्य सरकार ने कहा कि पेपर आखिरी मिनट में लीक हुआ, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो एग्जाम पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. लेकिन, जांच पूरी होने तक कैंडिडेट्स को क्यों लटकाए रखा गया? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच के सामने CBI ने कहा कि 17 कैंडिडेट्स के रोल की जांच हो रही है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम लिस्टेड थे, और अब सिर्फ 17 की जांच हो रही है, लेकिन बाकी का क्या? कोर्ट से यह बताने को कहा गया कि दूसरे कैंडिडेट्स और PSC अधिकारियों भूमिका की जांच कितनी आगे बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी

इस स्कैम में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 18 नवंबर, 2024 को CBI ने उस समय के चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के उस समय के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 जनवरी को पांच और आरोपियों को हिरासत में लिया गया. नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष का भतीजा, डिप्टी कलेक्टर चयनित), ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक, CGPSC), शशांक गोयल, भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर चयनित) और साहिल सोनवानी (डीएसपी चयनित) शामिल हैं. ये सभी अभी जेल में हैं. यह मामला 2020 और 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है. (रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)